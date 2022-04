Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple lance généralement lasérie d'iPhone de nouvelle génération à l'automne. Il a tendance à être annoncé aux côtés des versions mises à jour d'iOS et d'iPadOS, des systèmes d'exploitation conçus pour alimenter l' iPhone et l' iPad.

Par exemple, en septembre 2021, Apple a annoncé iOS 15 et iPadOS 15 . Ainsi, cette année, il est prévu d'annoncer iOS 15 et iPadOS 15. Ces mises à jour devraient être très similaires, les principales différences étant que l'une est destinée à l'iPhone et l'autre aux iPad à écran plus grand. Voici tout ce que vous devez savoir sur iOS 16 en particulier. Nous arrondissons les détails au fur et à mesure qu'ils fuient. De plus, nous incluons notre liste de souhaits personnelle.

Date de dévoilement : probablement à la WWDC en juin 2022

probablement à la WWDC en juin 2022 Date de sortie : Probablement septembre 2022

Apple annonce généralement une mise à jour logicielle majeure pour l'iPhone lors de sa conférence annuelle des développeurs, WWDC , et publie une version bêta du développeur immédiatement après. Il est ensuite suivi d'une version bêta publique, que tout le monde peut tester. La sortie officielle des nouveaux modèles d'iPhone n'arrive généralement pas avant septembre - en même temps que le prochain iPhone. L'année dernière, par exemple, Apple a sorti iOS 15 le 20 septembre (soit environ une semaine après l'événement iPhone 13). Si l'événement iPhone 14 d'Apple avait lieu en septembre, comme le font généralement les événements iPhone, alors iOS 16 serait probablement déployé une semaine plus tard.

Vous pouvez installer les dernières versions bêta publiques d'iOS et d'iPadOS en moins de cinq minutes. Assurez-vous simplement de rejoindre d'abord le programme logiciel bêta d'Apple, puis vous pourrez installer les versions bêta à tester. Pocket-Lint a un guide détaillé qui explique comment installer la version bêta publique d'iOS si vous avez besoin d'une aide supplémentaire. Gardez à l'esprit que la version bêta publique d'iOS 16 n'est pas encore disponible. Il sera probablement mis en ligne cet été, après le test bêta pour les développeurs.

Compatibilité iOS 16 : Probablement iPhone 7 et plus

Bien qu'Apple publie chaque année des mises à jour logicielles majeures pour iOS, il essaie de s'assurer que les anciens modèles d'iPhone sont pris en charge. Par exemple, iOS 15 fonctionne sans problème sur l'iPhone 6S 2015 et les versions ultérieures. Cependant, selon le site français iPhoneSoft , iOS 16 ne prendra en charge que les modèles d'iPhone équipés d'un processeur A10 ou supérieur. C'est l'iPhone 7 et plus. Notamment, l'iPhone 6S, 6S Plus et l'iPhone SE 2016 ne sont pas compatibles.

Remarque : iPhoneSoft a également déclaré que l'iPadOS 16 "ne sera probablement pas" compatible avec l'iPad Mini 4, l'iPad 5, l'iPad Air 2 ou l'iPad Pro 9,7 pouces et 12,9 pouces.

On sait peu de choses sur iOS 16 pour le moment car il n'est pas encore disponible. Seules quelques informations ont filtré sur le logiciel - mais veuillez prendre tout cela avec un grain de sel jusqu'à ce qu'Apple annonce officiellement iOS 16.

Aussi : Comment ajouter des widgets à l'écran d'accueil de votre iPhone

LeaksApplePro a signalé qu'iOS 16 devrait introduire de "gros widgets". Il a même tweeté une image montrant des applications affichées dans des carrés et des rectangles plus grands. Mais il y a des détracteurs de cette image.

EXCLUSIF : iOS 16.

Soyez prêt pour les widgets interactifs ! Apple travaille actuellement sur ces "gros widgets" nommés en interne InfoShack.

Je vous en dirai plus à leur sujet bientôt. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw – FuitesApplePro (@LeaksApplePro) 26 janvier 2022

Aussi: Apple travaille sur une fonction de détection d'accident de voiture pour iPhone

Les rumeurs indiquent que l'iPhone 14 pourrait comporter un mode de détection d'accident de voiture qui peut déterminer quand une collision s'est produite et appeler automatiquement les services d'urgence. Ce serait probablement une fonctionnalité iOS 16.

Pocket-lint mettra à jour ce guide avec une liste de souhaits de fonctionnalités que l'équipe éditoriale du site espère - mais, en attendant, voici une fonctionnalité que l'auteur de cet article souhaite ou attend dans iOS 16 :

Lire : L'iPhone 14 Pro aura-t-il une perforation ? Eventuellement, et Face ID sous écran

Le leaker Twitter DylanDKT a affirmé que l'iPhone 14 Pro comportera une découpe en forme de pilule pour sa caméra frontale, et que la majorité de la technologie Face ID d'Apple sera cachée sous l'écran plutôt que d'utiliser une grande encoche. Gardez à l'esprit que l'analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo a déclaré pour la première fois l'année dernière que les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utiliseraient une conception perforée. Kuo a également affirmé qu'Apple prévoyait de ramener Touch ID sous la forme d'un scanner d'empreintes digitales sous-écran, mais cela ne se produira pas avant 2023. Si Apple devait adopter Face ID sous-écran, cela signifie qu'iOS devrait prendre en charge ce.

En espérant qu'iOS 16 prenne en charge l'identification de visage sous l'écran et que la prochaine série d'iPhone soit livrée avec le matériel permettant d'activer une telle fonctionnalité. Nous aimerions dire au revoir à l'encoche et récupérer cet écran.

Il y a des rumeurs selon lesquelles pple travaille sur un casque AR/VR appelé Apple Glasses. Il pourrait même sortir cette année. Si cela est vrai, iOS 16 pourrait offrir une prise en charge intégrée des expériences de réalité augmentée conçues spécifiquement pour le casque. Peut-être qu'Apple présentera également son casque AR/VR aux côtés d'iOS 16 lors de la conférence mondiale des développeurs en juin. Cela donnerait aux développeurs le temps de créer des applications pour les lunettes Apple.

Cependant, Apple n'a pas confirmé l'arrivée des lunettes Apple, il ne s'agit donc que de pure spéculation à ce stade. Même si les annonces de matériel se font de plus en plus rares à la WWDC, on peut espérer !

Écrit par Maggie Tillman.