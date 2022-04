Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a peut-être déjà annoncé un iPhone en 2022, mais ce ne devrait pas être le seul modèle à apparaître avant la fin de l'année. Ne vous inquiétez pas, la société n'est pas revenue à Touch ID et n'a pas abandonné les modèles Face ID . Au lieu de cela, ces modèles sont juste attendus un peu plus tard.

On s'attend à ce que quatre modèles d'iPhone rejoignent l' iPhone SE (2022) déjà annoncé. Il s'agirait de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max, ainsi que des modèles Pro de ces appareils. Oui, cela signifie que l'iPhone mini pourrait être mort pour cette année.

Nous avons couvert les rumeurs entourant l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max dans une fonctionnalité distincte, mais nous nous concentrons ici sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max standard. C'est tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

13 septembre 2022?

À partir de 799 $/779 £/909 € ?

Apple lance généralement ses nouveaux modèles phares d'iPhone en septembre et normalement le deuxième mardi du mois. C'est la tendance depuis un certain nombre d'années - du moins si vous ignorez 2020.

En supposant qu'Apple poursuive cette stratégie, il est possible que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max soient annoncés le 13 septembre 2022. Bien sûr, rien n'est encore confirmé, ni avant plusieurs mois, mais ce serait la date à laquelle nous serions au crayon dans l'agenda pour l'instant.

Si nous avons raison, nous nous attendons à ce que les précommandes s'ouvrent pour les modèles d'iPhone 14 le vendredi suivant leur annonce, qui serait le 16 septembre, avec une disponibilité alors susceptible d'être le 23 septembre 2022. N'oubliez pas que ce n'est qu'une supposition pour l'instant mais.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que l'iPhone 14 démarre à peu près au même stade que l'iPhone 13, qui est de 799 $/779 £/909 €. Nous nous attendrions alors à ce que l'iPhone 14 Max coûte environ 100 £/100 $/100 € de plus, comme l'iPhone 13 Pro Max par rapport à l'iPhone 13 Pro, et comme l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 13 mini. Il reste à voir si le prix de départ de l'iPhone 14 baisse s'il n'y a vraiment pas de mini modèle cette année, même si nous doutons que ce soit de beaucoup si c'est le cas.

Entailler

Classé IP68

Conception à bord plat

Selon les rumeurs, les modèles Apple iPhone 14 suivraient un design similaire à leurs prédécesseurs, avec une encoche en haut de leur écran. Il y a eu plusieurs rapports sur les modèles d'iPhone 14 Pro offrant une découpe en forme de pilule en haut de leur écran, mais il est suggéré que les modèles standard d'iPhone 14 conserveront l'encoche que nous avons vue sur les modèles d'iPhone 13 .

Une conception à bord plat est à nouveau attendue pour les modèles d'iPhone 14, et il s'agira probablement d'un cadre en aluminium avec un arrière en verre plutôt qu'en acier inoxydable et en verre, ce qui est probable pour les modèles Pro.

On s'attend également à ce que les modèles d'iPhone 14 offrent une résistance à l'eau et à la poussière IP68 et soient disponibles dans une gamme d'options de couleurs. Certaines variations sont probablement comparées aux modèles 2021, bien que pour le moment, on ne sache pas quoi.

6,1 pouces et 6,7 pouces

Présentoirs promotionnels

Pas de modèle 5,4 pouces

Selon les rumeurs, il y aura un iPhone 14 et un iPhone 14 Max en 2022, plutôt qu'un iPhone 14 mini et un iPhone 14. On prétend que l'iPhone 14 aura un écran de 6,1 pouces comme l'iPhone 13 , tandis que l'iPhone 14 Max aura un écran de 6,7 pouces, ce qui le place dans la lignée du modèle iPhone 13 Pro Max et donc probablement de la même taille que l'iPhone 14 Pro Max.

Les rapports suggèrent que les modèles standard pourraient obtenir le taux de rafraîchissement ProMotion 120Hz d'Apple . Il était à l'origine question de placer Touch ID sous l'écran pour fonctionner avec Face ID, bien que des rumeurs plus récentes suggèrent que ce ne sera pas le cas cette année.

A15 bionique, 5G

6 Go de RAM

Modèle de base 64 Go ?

Il a été suggéré que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max ne bénéficieront pas d'une mise à niveau du processeur pour 2022, restant sur la puce A15 Bionic qui alimente tous les modèles d'iPhone 13 au lieu de passer à l'A16, dont les modèles d'iPhone 14 Pro sont attendus. à figurer.

Les rapports affirment que tous les modèles d'iPhone 14 auront 6 Go de RAM et nous savons qu'ils seront tous compatibles 5G étant donné que tous les iPhones, y compris l'iPhone SE d'entrée de gamme (2022) l'ont été depuis les modèles d'iPhone 12 .

En termes de stockage, avec les modèles standard d'iPhone 13 disponibles en options de 128 Go, 256 Go et 512 Go, il est probable que les modèles d'iPhone 14 offriront la même chose, bien qu'il y ait eu des rapports selon lesquels le modèle de base pourrait commencer à 64 Go.

Tous les modèles d'iPhone 14 fonctionneront sans aucun doute sur iOS 16, dont nous espérons en savoir plus en juin à la WWDC, bien que vous puissiez lire notre article séparé à ce sujet pour tous les détails que nous connaissons jusqu'à présent.

Double caméra probablement

Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs concernant les caméras de l'iPhone 14, même si on s'attend à ce qu'elles aient une double configuration arrière, comme leurs prédécesseurs.

L' iPhone 13 mini et l'iPhone 13 disposent d'un appareil photo principal et d'un appareil photo ultra-large, mais ils manquent les fonctionnalités de téléobjectif des modèles Pro, ainsi que quelques fonctionnalités. Il est probable que les modèles d'iPhone 14 offriront également un capteur principal et ultra-large à l'arrière mais pas de téléobjectif et nous nous attendrions également à ce qu'ils n'offrent pas toutes les mêmes fonctionnalités que les modèles d'iPhone 14 Pro.

Pour l'instant cependant, les détails sont minces sur le terrain.

C'est tout ce que nous avons entendu sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max jusqu'à présent.

L'analyste de l'industrie Ming-Chi Kuo avait précédemment prédit qu'Apple finirait par proposer à la fois Touch ID sous l'écran et Face ID, et bien qu'il ne pensait pas que cela se produirait avant 2023, il a ensuite tweeté en affirmant qu'il ne pense pas que ce sera le cas. arriver du tout maintenant.

Tipster Shadow Leak a révélé les tailles d'affichage attendues et certaines spécifications pour les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

L'analyste de l'industrie Ming-Chi Kuo a affirmé que les modèles standard d'iPhone 14 resteront fidèles au chipset A15, tandis que les modèles d'iPhone 14 Pro passeront à la puce A16.

L'iPhone 14 pourrait bénéficier d'un coup de pouce bienvenu dans le département de la durée de vie de la batterie, a-t- on rapporté , en raison d'un nouveau chipset 5G qu'il pourrait utiliser, libérant de petites quantités d'espace pour une capacité de batterie accrue.

Dans une note de recherche avec Haitong International Securities (via MacRumours) , l'analyste Jeff Pu dit que les quatre iPhones 2022 seront livrés avec un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6 Go de RAM.

Selon l'analyste Ross Young , Apple adoptera un système de perforation composé de deux découpes : une en forme de pilule et une ronde. Il est également suggéré que la plus petite de ces deux découpes ne soit pas invisible. En d'autres termes, cela ressemblera à un « i » coupé sur le côté dans l'écran.

Selon le Wall Street Journal , Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour l'iPhone et l'Apple Watch qui peut dire si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et appeler automatiquement les services d'urgence pour vous.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que l'iPhone 14 verrait une refonte, corroborant les informations selon lesquelles la société passerait souvent à une caméra perforée.

Apple a obtenu un brevet suggérant qu'il explore le Touch ID sous-affichage. Dans le dossier, Apple détaille comment la conception actuelle de l'iPhone comporte le capteur d'imagerie à côté de l'écran, plutôt que d'y être intégré. Le cœur de ce brevet explique donc comment ce capteur d'imagerie pourrait être associé à l'écran afin de permettre la prochaine itération de Touch ID.

Écrit par Britta O'Boyle.