Fuite d'images et de mesures CAO Apple iPhone 14 Pro Max

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncerla série iPhone 14 plus tard cette année, avec quatre modèles qui se présenteraient sous la forme de l'iPhone 14, de l'iPhone 14 Max, de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max.

Il y a déjà eu un certain nombre de rumeurs entourant les appareils, bien que la dernière soutienne l'idée d'un tableau en forme de pilule au sommet des modèles iPhone 14 Pro à la place de l'encoche actuelle.

L'utilisateur de Twitter ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) a tweeté quelques images d'un fichier CAO faisant référence à l'iPhone 14 Pro Max, et il a également détaillé certaines mesures. Les images montrent la conception découpée en forme de pilule, avec un trou séparé à côté, similaire à ce qui a été rapporté dans le passé. On dit que les modèles standard d'iPhone 14 conserveront l'encoche.

Voici les images du fichier cad et les mesures complètes de l'iPhone 14 Pro Max que j'ai obtenues. Je partagerai plus de détails à ce sujet dans la prochaine newsletter. pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 – CrevettesApplePro (@VNchocoTaco) 4 avril 2022

En termes de mesures détaillées par ShrimpApplePro, il est dit que l'iPhone 14 Pro Max mesurera 160,71 x 78,53 x 12,16 mm - vraisemblablement la profondeur tient compte des objectifs de la caméra arrière. Un certain nombre d'autres mesures sont également répertoriées, dont l'une indique que la lunette autour de l'écran sera de 1,95 mm, ce qui serait plus petit que les 2,42 mm de l'iPhone 13 Pro Max .

Il n'y a aucun moyen de dire à quel point cette fuite est précise, mais il semble de plus en plus probable que nous verrons cette conception en forme de pilule pour les modèles d'iPhone 14 Pro, marquant un changement plus distinctif sur l'écran que ce que nous avons vu depuis l'iPhone . X a fait ses débuts avec l'encoche en 2017. Vous pouvezlire toutes les rumeurs entourant les modèles d'iPhone 14 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.