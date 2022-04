Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des rumeurs récentes ont affirmé qu'un service d'abonnement matériel Apple est à venir pour que les clients obtiennent des iPhones et d'autres appareils moyennant des frais mensuels. Maintenant, un pronostiqueur renommé de l'industrie a suggéré combien cela pourrait coûter.

Le programme, dit-on, permettra aux gens de répartir le coût du dernier matériel sur 12, 24 et même 36 mois et, une fois la durée du contrat expirée, vous l'échangerez contre le dernier modèle.

Alors que les fournisseurs de téléphonie mobile britanniques, par exemple, proposent déjà des plans tarifaires similaires pour les appareils, ceux-ci dépendent souvent de la souscription d'un tarif réseau en même temps. Et, l'initiative d' Apple viendrait de la source.

Cela ne veut pas dire que cela se révélera moins cher cependant. Le journaliste de Bloomberg et expert Apple, Mark Gurman, a écrit dans sa dernière newsletter Power On que vous pourriez finir par payer plusieurs centaines de dollars pour un iPhone que si vous l'achetiez purement et simplement.

De plus, Apple récupère l'appareil pour le revendre. C'est un gagnant-gagnant pour l'entreprise, certainement.

"Décomposons-le", déclare-t-il. "Je vais utiliser les prix de départ de l' iPhone 13 , Pro et Pro Max - 799 $, 999 $ et 1 099 $ - et choisir des prix mensuels de 35 $, 45 $ et 50 $ comme exemples (j'ai choisi ces niveaux parce qu'ils sous-évaluent le prix de l'ancien programme de mise à niveau iPhone de quelques dollars).

« Voici combien Apple générerait sur trois ans à partir de l'abonnement mensuel par rapport au prix initial : iPhone 13 (35 $/mois) - 1 260 $ sur trois ans au lieu de 799 $ ; iPhone 13 Pro (45 $/mois) - 1 620 $ au lieu de 999 $ ; iPhone 13 Pro Max (50 $/mois) - 1 800 $ au lieu de 1 099 $."

Les chiffres ne sont que des spéculations de la part de Gurman pour l'instant - "Ce ne sont évidemment que des calculs au dos de l'enveloppe", dit-il. Cependant, ils ne sont pas au-delà du domaine du possible. Et, il convient de noter que le coût mensuel fonctionnera mieux pour le consommateur si un contrat à plus court terme est souscrit.

Nous devrons simplement voir exactement combien cela pourrait être quand et si Apple annonce ses plans.

Écrit par Rik Henderson.