Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a tellement de bons trucs et astuces intégrés dans le logiciel Apple iPhone et iPad. Certains d'entre eux sont un peu plus cachés - pas nécessairement intentionnellement, mais ils se trouvent simplement dans des menus que vous ne rencontrerez peut-être pas fréquemment - tandis que d'autres sont presque si évidents qu'ils sont complètement manqués.

L'un des plus cachés est la possibilité d' utiliser l'arrière de votre iPhone comme bouton de raccourci , tandis que l'un des plus simples consiste à fermer tous vos onglets Safari ouverts en même temps ou à numériser un document , par exemple.

Il y en a une autre évidente (quand vous le savez de toute façon) que nous aimons absolument pour les utilisateurs d'un iPhone et d'un iPad ou d'un Mac. Saviez-vous que vous pouvez copier de votre iPhone directement sur votre iPad - ou vice versa - avec seulement vos doigts ou quelques tapotements ? Oui, nous savons, excitant à droite. Il s'appelle officiellement Universal Clipboard, mais voici comment cela fonctionne.

Il y a quelques choses dont vous devez vous assurer avant d'essayer, c'est que votre iPhone et iPad ou Mac sont liés au même identifiant Apple. Vous devrez également vous assurer que tous les appareils sont connectés au Wi-Fi et qu'ils se trouvent à portée Bluetooth (environ 10 mètres) les uns des autres.

Le transfert doit également être activé (Paramètres > Général > AirPlay et transfert / Préférences système > Général) et le Bluetooth doit également être activé. La configuration logicielle requise est iOS 10 et versions ultérieures pour iPhone, iPadOS 13 pour iPad et macOS 10.12 ou versions ultérieures pour Mac.

Sur votre iPhone , iPad ou Mac , trouvez ce que vous voulez copier. Il peut s'agir d'un texte ou d'une photo par exemple. Sélectionnez le texte et appuyez sur Copier dans le menu, ou pincez avec trois doigts sur une photo et vous verrez « Copier » apparaître en haut de votre écran sur iPhone et iPad. Si vous voulez couper quelque chose, pincez-le deux fois avec trois doigts.

Une fois que ce que vous copiez est dans le presse-papiers, saisissez votre autre appareil, tel qu'un iPhone ou un iPad. Appuyez une fois et appuyez sur "Coller" dans le menu contextuel. Ou pincez trois doigts pour coller. Si vous avez copié une photo de votre iPhone, vous pouvez la coller dans Notes sur votre iPad par exemple, ou un nouvel e-mail peut-être.

Voilà, tout est fait. N'oubliez pas que vous devez couper, copier ou coller dans un court laps de temps.

Pour plus de conseils sur l'iPhone, rendez-vous sur notre fonctionnalité distincte . Nous avons également une fonction de conseils spécifiques à l'iPad pour vous aider à tirer le meilleur parti de cet appareil.

Écrit par Britta O'Boyle.