(Pocket-lint) - Apple ne réparera plus les iPhone signalés comme perdus ou volés.

C'est selon un mémo interne de l'entreprise vu par MacRumors , au moins, avec les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple désormais prêts à être alertés lorsqu'ils reçoivent un modèle d'iPhone qui a été signalé comme manquant ou volé.

Toute personne travaillant sur l'un de ces appareils sera invitée à refuser la réparation une fois que l'alerte apparaîtra dans la base de données mondiale du registre des appareils GSMA , ce qui constitue une nouvelle étape dans le protocole actuel.

À l'heure actuelle, les Apple Stores et les AASP ne peuvent rejeter une réparation que si Find My est actif et ne peut pas être désactivé par le client, car cela indique souvent que le téléphone en question n'appartient pas au client.

Cependant, étant donné que Find My n'a peut-être pas non plus configuré la fonctionnalité pour l'iPhone en premier lieu, cette nouvelle mesure signalée renforce quelque peu la sécurité. Avec cela en place, il devient naturellement plus difficile pour les voleurs de réparer et de vendre un iPhone volé.

Tout cela fait suite à de nombreux changements pour ceux qui ont des iPhones perdus ou endommagés, bien sûr.

En septembre, la société a ajouté une protection contre le vol et la perte à sa garantie britannique AppleCare +, avec le lancement de la réparation en libre-service Apple en novembre.

Les utilisateurs avec la configuration Find My ont désormais également la possibilité de localiser un iPhone perdu même lorsqu'il est éteint .

Avec un peu de chance, pouvoir revendre ou utiliser un iPhone volé ou perdu appartiendra bientôt au passé, et des mesures comme celle-ci s'avéreront probablement un grand pas dans cette direction.

Écrit par Conor Allison.