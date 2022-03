Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple envisage un service d'abonnement pour l' iPhone et d'autres matériels, permettant aux clients d'acheter ses produits via des frais mensuels.

Selon Bloomberg , ce serait la plus grande poussée d'Apple à ce jour vers des ventes automatiquement récurrentes. En permettant aux gens de s'abonner au matériel pour la première fois, par le biais d'une sorte de programme de crédit-bail automatique, l'entreprise pourrait générer plus de revenus. Cela faciliterait simplement l'achat de produits Apple en général, car ils n'auront pas à les acheter au prix fort.

Apparemment, Apple envisage des frais mensuels qui restent à déterminer et qui dépendent de l'appareil Apple souhaité par une personne. Ce serait différent d'un programme de versements mensuels , où le coût total est réparti sur 12 ou 24 mois. Essentiellement, vous vous inscrirez au service d'abonnement, puis vous obtiendrez un nouveau téléphone ou quoi que ce soit. La société basée à Cupertino aurait envisagé de vous permettre d'échanger l'appareil contre de nouveaux modèles chaque année environ. Mais votre paiement ne se terminerait pas après un an ou deux ; vous continuerez à payer des frais mensuels, avec la garantie d'obtenir du nouveau matériel éventuellement une fois par an.

Le service d'abonnement d'Apple devrait être lancé fin 2022, mais il pourrait être reporté à 2023, voire annulé. L'abonnement serait probablement géré via votre compte Apple sur votre appareil, via l'App Store et sur le site Web de l'entreprise. Ce serait probablement également une option servie à la caisse sur la boutique en ligne d'Apple et dans ses points de vente physiques.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Gardez à l'esprit que l'iPhone , qui représente généralement plus de la moitié des ventes d'Apple, a généré près de 192 milliards de dollars l'an dernier pour l'entreprise.

Écrit par Maggie Tillman.