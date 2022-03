Comment s'assurer que votre iPhone est trouvable même lorsqu'il est éteint

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe un certain nombre de trucs et astuces cachés dans le logiciel iOS d'Apple sur iPhone et bien que certains d'entre eux soient plus évidents que d'autres, et peut-être plus utiles que d'autres, certains sont très pratiques et pourraient s'avérer utiles dans des circonstances malheureuses, si vous avez pris le temps de les mettre en place.

L'un d'eux est Emergency SOS, qui peut être déclenché en appuyant cinq fois rapidement sur le bouton latéral d'un iPhone. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article séparé .

L'astuce sur laquelle nous nous concentrons ici est de s'assurer que votre iPhone reste détectable même lorsqu'il est éteint. Espérons que votre iPhone ne sera pas volé, mais si c'est le cas, il y a de fortes chances que le mode Avion soit activé et que votre iPhone soit déconnecté d'Internet et donc du réseau Localiser .

Voici comment vous assurer que vous pouvez toujours trouver votre iPhone même lorsqu'il est éteint.

La première étape que vous devrez faire pour empêcher que votre iPhone ne devienne introuvable s'il tombe entre de mauvaises mains est de désactiver ce à quoi quelqu'un peut accéder lorsque votre iPhone est toujours verrouillé.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Appuyez sur 'Face ID & Passcode' ou 'Touch ID & Passcode' Entrez votre mot de passe Faites défiler jusqu'à la section Autoriser l'accès lorsque verrouillé et désactivez le centre de contrôle et les accessoires USB.

La prochaine étape que vous devrez suivre pour vous assurer que vous pourrez toujours trouver votre iPhone s'il est éteint consiste à activer les services de localisation.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Dirigez-vous vers la confidentialité Appuyez sur Services de localisation en haut Activer les services de localisation

La dernière étape consiste à s'assurer que le réseau Find My est activé et que Find My iPhone est activé.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Appuyez sur votre nom en haut pour ouvrir les paramètres de l'identifiant Apple Appuyez sur Localiser mon Cliquez sur Localiser mon iPhone en haut Basculer sur Localiser mon iPhone, Localiser mon réseau et Envoyer le dernier emplacement

Après toutes ces étapes, lorsque vous allez ensuite éteindre votre iPhone, vous devriez maintenant voir un message grisé sous l'option "Glisser pour éteindre" qui dit "iPhone Findable after Power Off".

Écrit par Britta O'Boyle.