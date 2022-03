Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung propose déjà une caméra sous écran , mais il a été suggéré que la technologie se développera à l'avenir, avec le Galaxy Z Fold 5 et éventuellement l'Apple iPhone 15 Pro en bénéficiant.

Selon le média coréen The Elec ( via Slashgear ), Samsung travaille sur une technologie d'affichage de nouvelle génération qui permettra non seulement de placer des systèmes de caméra mais aussi des systèmes biométriques sous l'écran.

On dit que la technologie sous l'écran restera invisible lorsqu'elle n'est pas utilisée et qu'elle offrira une avancée par rapport à ce que possède le Galaxy Z Fold 3 actuel, qui n'est qu'une caméra selfie sous l'écran. À l'heure actuelle, les caméras sous panneau, ou UPC comme on les appelle parfois, sont une nouvelle technologie et un travail en cours.

Il a déjà été affirmé qu'Apple envisageait également ce type de technologie, où non seulement la caméra frontale, mais également Face ID et Touch ID étaient placées sous l'écran. Face ID nécessite un niveau très élevé de transmission de la lumière pour offrir la vitesse et la précision auxquelles les utilisateurs sont habitués.

Le rapport Elec suggère que Samsung et son partenaire OTI Lumionics travaillent sur un motif de cathode conçu pour permettre à la feuille entière de rester transparente, laissant passer le maximum de lumière. Si cela se produit, cela devrait en théorie faire avancer la technologie suffisamment loin pour que Samsung et Apple puissent l'utiliser.

Le rapport suggère qu'il reste encore quelques années et que nous ne parlons encore que de rumeurs ici, alors surveillez cet espace car les choses pourraient changer.

Écrit par Britta O'Boyle.