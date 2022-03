Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eh bien, il semble que les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro Max ne seront pas trop différents de l' iPhone 13 Pro et de l' iPhone 13 Pro Max.

Apple mettra presque certainement à jour l'iPhone avec une nouvelle gamme cet automne, et l'idée actuelle est qu'il s'appellera l'iPhone 14. Bien qu'Apple n'ait pas encore confirmé ou annoncé le prochain iPhone, les schémas de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ont été publiés sur Twitter par Max Weinbach, journaliste spécialisé dans les fuites et journaliste indépendant.

14 Pro et 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc – Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 mars 2022

Les schémas répertorient les dimensions des deux téléphones, révélant qu'ils sont 0,2 mm plus épais que leurs prédécesseurs iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, et ils montrent que de grands boîtiers de caméra arrière sont toujours sur le pont.

Voir le tableau ci-dessous pour référence :

iPhone 13 Pro 146,7 x 71,5 x 7,65 mm iPhone 14 Pro (rumeurs) 147,46 x 71,45 x 7,85 mm 38,24 × 36,71 mm iPhone 13 Pro Max 160,8 x 78,1 x 7,65 mm iPhone 14 Pro Max (rumeur) 160,7 x 77,58 x 7,85 mm 38,21 × 36,73 mm

Enfin, les schémas montrent des découpes en forme de pilule et circulaires, probablement pour la caméra frontale et les capteurs nécessaires pour Face ID.

Pour les fuites et les rumeurs sur l'iPhone 14, consultez notre guide :

Écrit par Maggie Tillman.