Fuite des tailles et des spécifications d'affichage des iPhone 14 et 14 Pro d'Apple

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncerla série iPhone 14 plus tard cette année, mais alors que nous sommes encore dans plusieurs mois, il y a eu un certain nombre de rapports suggérant ce à quoi nous pouvons nous attendre, les derniers détaillant non seulement les tailles d'affichage, mais aussi certaines spécifications.

Selon le pronostiqueur Shadow Leak ( via MySmartPrice ), l'iPhone 14 comportera un écran OLED flexible de 6,06 pouces, tandis que l'iPhone 14 Max aura un écran OLED flexible de 6,68 pouces.

L'iPhone 14 Pro, quant à lui, aura un écran OLED LTPO flexible de 6,06 pouces, et l'iPhone 14 Pro Max aurait le même mais à 6,68 pouces. Il est dit que les modèles standard auront un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz , tandis que les modèles Pro auront ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.

En termes d'autres spécifications, le rapport affirme que les quatre modèles seront livrés avec 6 Go de RAM et le pronostiqueur a soutenu une fuite précédente qui affirmait que les modèles standard seraient livrés avec la même puce A15 Bionic que celle des modèles iPhone 13 , tandis que les modèles Pro verra un saut vers l'A16 Bionic.

En termes de caméras, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max auraient une double caméra arrière, tandis que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max auraient une triple caméra arrière avec un capteur LIDAR , la caméra principale offrant un Capteur de 48 mégapixels.

Pour l'instant cependant, rien n'est confirmé, et comme nous l'avons mentionné, nous sommes encore dans plusieurs mois, donc tout pourrait changer. Vous pouvez cependantlire toutes les rumeurs sur l'iPhone 14 jusqu'à présent dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.