(Pocket-lint) - Le dernier iPhone SE d'Apple opte pour Touch ID comme les modèles iPhone 6, 7 et 8, ainsi que les anciens iPhone SE, plutôt que Face ID comme les modèles plus récents iPhone 12 et iPhone 13 .

Alors que l'expérience logicielle est presque identique sur tous les iPhones, que ce soit Face ID ou Touch ID, il y a des domaines où les choses sont un peu différentes, Apple Pay étant l'un d'entre eux.

Voici comment utiliser Apple Pay sur l' iPhone SE mais c'est la même chose pour les modèles iPhone 6, iPhone 7 et iPhone 8 au cas où vous en auriez un et que vous vous posiez la question.

Avant d'utiliser Apple Pay, vous devez d'abord ajouter vos cartes de paiement à votre Apple Wallet. Pour faire ça, suit les étapes suivantes:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Faites défiler jusqu'à "Wallet et Apple Pay" Appuyez sur "Ajouter une carte" Appuyez sur "Carte de débit ou de crédit" Appuyez sur 'Continuer' et suivez les instructions

Une fois que vous avez ajouté votre ou vos cartes au portefeuille Apple, vous pouvez utiliser votre iPhone pour payer partout où les paiements sans contact sont acceptés.

Dans les paramètres Wallet et Apple Pay, vous trouverez diverses options, telles que la configuration d'une carte de voyage express - plus à ce sujet dans notre fonctionnalité séparée - ainsi que la définition d'une carte par défaut et le choix d'autoriser l'accès à Apple Pay lorsque votre iPhone est fermé à clé.

Quand vous voulez payer, c'est super simple. Si votre iPhone est déverrouillé, tenez simplement votre iPhone à côté du lecteur de carte et vos cartes apparaîtront. Vous pouvez choisir la carte que vous souhaitez utiliser, puis maintenir votre doigt sur le bouton Touch ID pour authentifier le paiement une fois que vous avez choisi.

Si votre téléphone est verrouillé, vous devez d'abord vous assurer que vous avez activé le "bouton d'accueil double-clic" dans les paramètres Wallet et Apple Pay. Lorsque vous souhaitez payer, appuyez deux fois sur le bouton d'accueil Touch ID de votre iPhone, maintenez votre doigt enfoncé pour authentifier le paiement avec Touch ID, puis placez votre iPhone devant le lecteur de paiement. C'est ça.

