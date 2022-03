Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer quatre modèles d'iPhone 14 plus tard cette année, mais le dernier rapport affirme que les quatre modèles pourraient ne pas bénéficier du même traitement en ce qui concerne les mises à niveau internes.

L'analyste du secteur Ming-Chi Kuo a tweeté affirmant que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max pourraient rester sur le chipset A15 Bionic, tandis que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max voient une mise à niveau du processeur A16 Bionic. Il est également affirmé que la RAM sera différente entre les modèles.

Selon Kuo, les quatre modèles d'iPhone 14 verront 6 Go de RAM pris en charge, bien que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max soient probablement livrés avec LPDDR 4X, tandis que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max offriront probablement LRDDR 5.

Seuls deux modèles Pro passeraient au processeur A16, tandis que les 14 et 14 Max resteraient l'A15. Les quatre nouveaux modèles seront probablement livrés avec 6 Go de RAM, la différence étant LPDDR 5 (14 Pro et 14 Pro Max) par rapport à LPDDR 4X (14 et 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 mars 2022

Kuo ne détaille aucune autre prédiction dans son tweet, bien que des rumeurs précédentes aient suggéré que l'iPhone mini serait abandonné au profit d'un iPhone 14 standard plus grand - d'où les noms iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max . Il est affirmé que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro auront un écran de 6,1 pouces, tandis que les modèles Max offriront un écran de 6,7 pouces.

Bien sûr, rien n'est encore confirmé, et ce ne le sera pas avant un certain temps. Vous pouvezcependant lire toutes les rumeurs entourant les modèles d'iPhone 14 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.