Comment faire une capture d'écran sur l'iPhone SE

(Pocket-lint) - Apple a quelques modèles dans son portefeuille d'iPhone , des derniers modèles d'iPhone SE (2022) et d'iPhone 13, à certains modèles plus anciens comme l'iPhone 12.

Alors que les modèles iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 disposent de la technologie Face ID, l'iPhone SE de troisième génération dispose de Touch ID, comme l' iPhone SE de deuxième génération et les modèles iPhone 6, 7 et 8.

Si vous avez un iPhone Face ID, vous devrez appuyer simultanément sur le bouton latéral et augmenter le volume pour prendre une capture d'écran. Si vous avez un iPhone Touch ID comme le nouvel iPhone SE, voici ce que vous devez faire.

Pour prendre une capture d'écran sur l'Apple iPhone SE (2022), iPhone SE (2020) ou l'iPhone 6, iPhone 7 ou iPhone 8, vous devrez appuyer sur le bouton d'alimentation sur le bord droit en même temps que le Touch ID bouton d'accueil sous l'écran.

Une capture d'écran apparaîtra dans le coin inférieur gauche de votre écran lorsque vous aurez réussi à prendre une capture d'écran de ce qui est sur votre écran.

Lorsque vous prenez une capture d'écran sur iPhone, un petit aperçu apparaît dans le coin inférieur gauche. Si vous appuyez sur l'aperçu, vous serez redirigé vers un nouvel écran, où vous trouverez un certain nombre d'options.

Vous pouvez soit supprimer la capture d'écran en appuyant sur l'icône de la corbeille dans le coin supérieur droit, soit recadrer la capture d'écran en tirant sur les coins autour de la capture d'écran.

Il est également possible de baliser la capture d'écran de votre iPhone à partir de cette page. Appuyez sur l'un des stylos sous la capture d'écran et vous pourrez dessiner dessus à votre guise. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur "Terminé" dans le coin supérieur gauche.

Il y a un autre conseil que nous avons en ce qui concerne les captures d'écran. Vous pouvez le lire plus en détail dans notre fonctionnalité séparée , mais si vous faites une capture d'écran d'une page Web dans Safari, vous pouvez obtenir une capture d'écran d'une page complète et l'enregistrer au format PDF. Voici ce que vous devez faire.

Ouvrez Safari Trouvez la page Web que vous souhaitez capturer Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil Touch ID et maintenez-les enfoncés Appuyez sur l'aperçu de la capture d'écran dans le coin inférieur gauche Appuyez sur l'onglet Pleine page en haut de la capture d'écran Appuyez sur "Terminé" Choisissez "Enregistrer le PDF dans des fichiers".

