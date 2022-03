Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modèles Apple iPhone 13 ont été dévoilés en septembre 2021, mais Apple a actualisé la gamme lors de son événement Peek Performance en mars 2022 avec quelques nouveaux ajouts de couleurs.

Alors que l'iPhone 13 s'est doté d'une nouvelle couleur verte - que vous pouvez consulter dans notre histoire séparée - les modèles iPhone 13 Pro ont vu un vert alpin ajouté à leurs choix de couleurs déjà forts.

Les modèles iPhone 13 Pro offrent une belle finition avec leurs arrières en verre mat et leurs cadres en acier inoxydable poli et la couleur vert alpin est excellente, accentuant le design. Il y a une belle profondeur de couleur, et bien qu'il ne soit pas tout à fait à la hauteur du vert minuit de l'iPhone 11 Pro pour nous en termes de favori, il est définitivement là-haut.

Comme pour les autres modèles d'iPhone 13 Pro, l'option Alpine Green comprend un cadre et un boîtier de caméra de couleur assortie, bien que le boîtier de la caméra ait un peu plus de pop que le reste de l'arrière grâce à la finition brillante.

Sous le capot, rien n'a changé, vous trouverez donc la puce A15 Bionic, une triple caméra arrière composée d'un capteur principal de 12 mégapixels, d'un capteur ultra large de 12 mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 12 mégapixels et de quelques fonctionnalités intéressantes comme le mode cinématique et Styles photographiques .

Vous pouvez lire nos critiques complètes de l'iPhone 13 Pro et de l' iPhone 13 Pro Max si vous voulez savoir exactement ce que nous pensions, mais si vous avez déjà décidé que le modèle Alpine Green est fait pour vous, il est disponible en précommande maintenant et est expédié 18 mars .

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.