Voici à quoi ressemble l'iPhone 13 vert dans la chair

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé un certain nombre d'appareils lors de son événement Peek Performance début mars, dont une nouvelle couleur verte de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13.

Comme le reste des couleurs de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13, l'option verte voit un arrière en verre avec un cadre en aluminium de couleur assortie. Nous aimons le cadre vert - c'est charmant. Le boîtier de la caméra dans le coin supérieur gauche des appareils est également construit à partir de la vitre arrière, il s'agit donc du même vert, bien qu'il semble plus clair que l'arrière car il a une finition mate par rapport à la finition brillante du reste de l'arrière. .

La couleur verte est un vert forestier foncé et elle est agréable dans la chair, la couleur offrant une belle profondeur et un joli changement par rapport au noir - ou minuit comme l'appelle Apple. Nous avons l'iPhone 13 mini dans le bureau Pocket-lint comme vous pouvez le voir sur les photos, bien que la couleur de l'iPhone 13 soit la même.

Mis à part la différence de couleur, tout le reste reste sur l'iPhone 13 mini vert et l'iPhone 13 est le même que les autres modèles d'iPhone 13 mini et d'iPhone 13. Vous obtenez le processeur A15 Bionic sous le capot, une double caméra arrière de 12 mégapixels avec des fonctionnalités telles que le mode cinématique et les styles photographiques et la connectivité 5G .

Vous pouvez lire tout sur la façon dont l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 se comparent aux modèles d'iPhone 13 Pro dans notre fonctionnalité distincte , ou vous pouvez vous diriger vers nos critiques pour voir comment ils se sont comportés lors de nos tests. L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 verts sont disponibles en précommande à partir du 11 mars , avec une disponibilité à partir du 18 mars.

