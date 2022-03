Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé sa mise à jour très répandue pour l'iPhone SE - l' iPhone le moins cher de sa gamme.

Le plus grand changement est l'inclusion du chipset A15 Bionic, rendant le combiné beaucoup plus puissant que la dernière génération.

La durée de vie de la batterie est également améliorée, principalement grâce au processeur plus efficace. Et la 5G arrive pour la première fois dans la gamme des combinés d'entrée de gamme.

Le système de caméra est nouveau, mais avec juste l'objectif à nouveau. Il adopte désormais un capteur de 12 mégapixels (f/1.8) avec la fonctionnalité Smart HDR4. Le mode portrait est également disponible sur ce modèle SE.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

La caméra frontale a également été modifiée. Et l'audio spatial est pris en charge dans les appels FaceTime.

Le design est essentiellement le même que le dernier iPhone SE (sorti en 2020), avec un retour du bouton Touch ID à l'avant, bien qu'Apple affirme que l'écran de 4,7 pouces est recouvert d'un verre plus robuste et amélioré cette fois-ci. . Le combiné est classé IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Il sera disponible dans les couleurs minuit, starlight et (Product) Red et les prix commencent à 429 $ aux États-Unis . / 419 £ au Royaume-Uni / 529 € en Europe centrale. Des options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go sont disponibles.

Les précommandes commencent le 11 mars 2022 pour une expédition à partir du 18 mars.

Écrit par Rik Henderson.