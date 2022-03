Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a suspendu les ventes de ses produits matériels - dont l'iPhone - en Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Selon un communiqué de la société, que vous pouvez lire en intégralité ci-dessous, Apple a arrêté toutes les exportations vers le pays, mais il continuera d'évaluer la situation. Si vous allez maintenant sur la boutique en ligne russe d'Apple, des produits comme l'iPhone et même le Mac sont répertoriés comme indisponibles et ne peuvent pas être ajoutés au panier.

Apple a également récemment fixé des limites pour Apple Pay en Russie, grâce aux nouvelles sanctions imposées, et a retiré les organes d'information russes Sputnik et RT News de l'App Store à l'extérieur du pays. Il a également désactivé le trafic et les rapports d'incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine. Google l'a également fait dans Google Maps, pour empêcher les gens de l'utiliser pour étudier les mouvements de troupes.

Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a publié la semaine dernière une lettre ouverte à Apple, exhortant l'entreprise à empêcher la Russie d'accéder à ses produits. Dans la lettre , Fedorov, qui est également ministre de la Transformation numérique, a déclaré que de telles actions "motiveront les jeunes et la population active de Russie à arrêter de manière proactive l'agression militaire honteuse".

Voici la déclaration complète d'Apple (via Telegraph ) :

"Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion russe de l'Ukraine et soutenons toutes les personnes qui souffrent à cause de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons une aide pour la crise des réfugiés qui se déroule et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir notre équipes de la région.

Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l'invasion. Nous avons suspendu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles au téléchargement depuis l'App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.

Nous continuerons d'évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix."

Écrit par Maggie Tillman.