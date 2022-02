Apple pourrait-il bientôt dévoiler son premier iPhone à moins de 200 dollars ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur, Apple dévoilera bientôt un tout nouveau modèle d'iPhone SE (provisoirement baptisé iPhone SE Plus ). Un événement Apple devrait être annoncé sous peu pour la semaine prochaine - le 8 mars, pour être précis.

Il remplacera le modèle SE 2020, actuellement disponible pour un peu moins de 400 $ (390 £). Cependant, un courant de pensée est que la nouvelle édition pourrait être un remplacement complet. Il se pourrait qu'Apple envisage d'avoir un iPhone à moins de 200 $ dans sa gamme pour la première fois.

Le journaliste de Bloomberg et expert Apple, Mark Gurman, laisse entendre dans sa dernière newsletter hebdomadaire PowerOn que le constructeur pourrait vouloir conserver l' iPhone SE 2 dans sa gamme mais baisser nettement le prix. C'est quelque chose qu'Apple a fait avec la Watch au cours des dernières années, avec la série Apple Watch 3 toujours disponible à environ la moitié du prix de la série 7.

Avoir un iPhone à un tel prix, dit-il, permettrait à l'entreprise de faire de nouvelles percées en Afrique, en Amérique du Sud et "dans certaines parties de l'Asie qui sont actuellement des bastions Android". Cela a certainement du sens. Nous pensons également que cela pourrait aider à vendre la montre, car un ensemble d'iPhone SE et d'Apple Watch série 3 pour moins de 400 $ est attrayant.

Bien sûr, c'est plus une opinion qu'un fait. Nous en saurons plus dans les prochains jours et au cours de la semaine prochaine, surtout si les spéculations sur l'événement de lancement d'Apple s'avèrent exactes.

Écrit par Rik Henderson.