Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe de nombreux trucs et astuces intégrés au logiciel iOS d'Apple - dont certains sont évidents, tandis que d'autres sont un peu plus cachés.

Nous avons une fonctionnalité distincte sur certains de nos favoris , ainsi que des fonctionnalités en petits groupes sur ceux que nous pensons être tout simplement géniaux, mais ici, nous nous concentrons sur les appareils photo de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro.

L'une des meilleures choses à propos de l'appareil photo de l'iPhone est que vous pouvez à peu près simplement viser et tirer et vous obtiendrez une photo décente la plupart du temps. Il y a tellement plus au-delà de cela, en particulier avec les modèles Pro et certaines des fonctionnalités supplémentaires qu'ils offrent, comme le mode Macro.

Donc, si vous cherchez des conseils pour tirer le meilleur parti de votre iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, voici nos meilleurs. Il y en a aussi ici du designer nigérian-américain Oghalé Alex, qui a photographié sa première collection ISOKO sur un iPhone 13 Pro Max .

Voici quelques conseils et astuces généraux sur l'appareil photo pour l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Certains peuvent être évidents, mais il y en a certains dont vous n'avez peut-être pas pris conscience.

Une fois que vous avez pris une photo, ouvrez-la dans l'application Photos et utilisez la baguette magique d'édition automatique pour la perfectionner légèrement. Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit et appuyez sur la baguette dans le cercle. Votre iPhone effectuera alors les ajustements qui, selon lui, amélioreront votre image. C'est l'un des conseils d'Oghalé Alex.

N'ayez pas peur de faire vos propres ajustements même après avoir utilisé l'outil Baguette magique automatique. Il existe de nombreuses options, telles que l'exposition, la brillance, les reflets, les ombres, le contraste, la luminosité, entre autres, que vous pouvez manipuler pour créer un look différent.

Ouvrez votre photo dans l'application Photos et appuyez sur Modifier dans le coin droit. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'outil Baguette magique automatique et balayer de droite à gauche pour régler les différentes options, ou vous pouvez simplement balayer de droite à gauche pour régler les options manuellement. Choisissez ce que vous souhaitez ajuster et déplacez le curseur en dessous pour apporter des modifications.

Les angles peuvent faire une grande différence lors de la prise de photos. Non seulement ils peuvent aider à accentuer ou à masquer divers éléments, mais l'angle peut également changer l'histoire, en particulier lorsque vous choisissez entre tirer vers le haut ou vers le bas.

L'un des conseils d'Oghalé Alex est d'utiliser le mode Portrait sur l' iPhone pour créer de la profondeur et obtenir un look plus professionnel.

Les grilles sont excellentes pour vous aider à composer votre photo. Par défaut, la grille est désactivée sur l'iPhone 13 Pro, mais vous pouvez l'activer facilement. Ouvrez Paramètres sur votre téléphone et appuyez sur Appareil photo. Vous verrez l'option pour basculer sur la grille.

Il est possible de configurer votre iPhone 13 Pro et 13 Pro Max afin que tous les paramètres de l'appareil photo que vous modifiez soient conservés la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Appareil photo. Cela peut être des filtres ou un rapport d'aspect, ou cela peut être le paramètre de mode nuit que vous choisissez.

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone et faites défiler jusqu'à Appareil photo. Vous devrez ensuite appuyer sur Préserver les paramètres, où vous pourrez alors choisir de basculer sur une variété de paramètres, du contrôle macro et du mode nuit au mode appareil photo (qui préserve le dernier mode) et des contrôles créatifs (tels que les filtres et les rapports d'aspect).

L'iPhone 13 Pro peut filmer en Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 ips, bien que ce ne soit pas activé par défaut car il utilise beaucoup de stockage. Si vous voulez vous assurer que vous filmez toujours dans la vidéo de la plus haute qualité, ouvrez Paramètres sur votre téléphone et faites défiler jusqu'à Appareil photo. Vous pouvez ensuite sélectionner Enregistrer une vidéo dans la liste et choisir 4K à 60 ips. Cette section vous permet également d'activer le HDR.

Le mode portrait est disponible sur les objectifs grand angle et téléobjectif de l'iPhone 13 Pro. Vous pouvez également utiliser le mode nuit sur les portraits avec l'appareil photo grand angle dans des conditions de faible luminosité.

Il existe six styles de mode Portrait différents sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Ouvrez l'application appareil photo sur votre iPhone et appuyez sur l'option Portrait au-dessus du déclencheur. Vous pouvez ensuite balayer entre les différentes options de style, avec un aperçu en direct pour chaque affichage lorsque vous balayez.

Lorsque vous avez choisi votre style et aligné votre prise de vue, appuyez sur le déclencheur.

Comme nous l'avons brièvement mentionné, vous pouvez prendre des photos de portrait à l'aide de l'objectif grand angle ou du téléobjectif sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Pour basculer entre les deux, ouvrez l'application appareil photo sur votre téléphone et appuyez sur l'option Portrait. Vous verrez un 1x ou 3x dans le coin inférieur gauche, appuyez dessus en mode Portrait pour basculer entre les deux objectifs.

Vous pouvez choisir l'un des six styles de portrait, mais changer d'avis par la suite une fois que vous avez la photo ! Ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer le style post shot. Ouvrez l'application Photos sur votre téléphone et appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez ensuite glisser entre les options de style Portrait en bas de votre écran pour choisir une option d'éclairage différente. N'oubliez pas d'appuyer sur Terminé dans le coin inférieur droit pour enregistrer.

Tout comme pour changer le style post-prise de vue Portrait, vous pouvez également modifier la profondeur - flou d'arrière-plan - de la prise de vue Portrait après l'avoir prise. Ouvrez l'application Photos et choisissez le portrait que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit.

À partir de là, vous voudrez appuyer sur le numéro d'ouverture (numéro f) dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez ensuite utiliser le curseur en bas de la photo pour modifier la profondeur et régler le flou d'arrière-plan. N'oubliez pas d'appuyer sur Terminé dans le coin inférieur droit lorsque vous avez terminé.

Si vous avez pris une photo en mode Portrait mais que vous avez changé d'avis et que vous souhaitez supprimer complètement l'effet, c'est possible. Ouvrez l'application Photos et appuyez sur l'image dont vous souhaitez supprimer l'effet Portrait.

En haut de l'écran au-dessus de la photo, vous verrez Portrait surligné en jaune. Appuyez dessus et cela supprimera l'effet Portrait. Vous pouvez le rajouter en appuyant à nouveau sur Portrait. Assurez-vous d'appuyer sur Terminé dans le coin inférieur droit pour enregistrer.

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposent d'un mode macro qui vous permet de capturer les moindres détails à l'aide de l'objectif ultra grand angle. Il fonctionne en mode photo standard, ainsi qu'en vidéo, y compris au ralenti et en accéléré.

C'est un excellent mode pour capturer des détails, comme la fourrure d'un chien, ou dans la matière de quelque chose comme Oghalé Alex l'a fait pour sa collection ISOKO, par exemple.

Macro Control est désactivé par défaut sur l'iPhone 13 Pro - avec les objectifs qui changent simplement automatiquement - mais si vous voulez voir le contrôle de l'appareil photo pour passer automatiquement à l'objectif ultra large pour capturer des photos et des vidéos macro, vous pouvez l'activer dans les paramètres .

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone et faites défiler vers le bas pour appuyer sur Appareil photo. Vous devez ensuite basculer sur Macro Control. Lorsque vous suivez ensuite les étapes ci-dessous pour prendre des photos en mode Macro, vous verrez le symbole apparaître dans le coin inférieur gauche.

Si vous voulez faire un gros plan, qu'il s'agisse d'une fleur, d'un animal de compagnie ou d'un autre objet, vous devrez vous rapprocher le plus possible de votre sujet - un minimum de 20 mm est requis pour activer le mode macro.

Une fois que vous avez votre sujet, placez la mise au point principale aussi près que possible du centre de votre cadre et appuyez sur pour sélectionner un point AF spécifique. Vous pouvez choisir entre x.5 et x1.

Les styles photographiques sont similaires à un filtre, mais plutôt que d'appliquer l'effet à l'image entière, ils gardent les ciels et les tons chair naturels. Il existe plusieurs options, et vous trouverez probablement que celle-ci est votre préférée, comme cela peut être le cas avec les filtres.

Vous pouvez choisir parmi cinq styles photographiques prédéfinis et vous pouvez choisir de prendre des photos dans le style que vous aimez, puis de configurer votre téléphone pour toujours prendre des photos dans ce mode.

Pour prendre des photos dans un style photographique, ouvrez l'application appareil photo et assurez-vous que vous êtes en mode photo. Vous devrez ensuite balayer vers le haut depuis le bas du viseur pour afficher plus d'options.

L'option Styles photographiques est l'icône avec les trois carrés à l'intérieur. Appuyez dessus et vous pourrez parcourir les cinq options de style : Standard, Rich Contrast, Vibrant Warm, Warm, Cool.

Les styles photographiques prédéfinis peuvent tous être ajustés afin que vous puissiez trouver l'équilibre parfait entre ton et chaleur selon vos préférences.

Ouvrez l'application appareil photo sur votre téléphone et balayez vers le haut depuis le bas du viseur. Vous devrez ensuite appuyer sur l'icône avec les trois carrés et sélectionner le style photographique dans lequel vous souhaitez photographier. Vous verrez les curseurs Tonalité et Chaleur apparaître sous le viseur lorsque vous avez sélectionné un style photographique.

Vous pouvez ajuster les deux en temps réel et si vous allez trop loin et souhaitez revenir au préréglage d'origine, vous pouvez appuyer sur le bouton de retour à droite des curseurs Chaleur et Tonalité pour revenir.

Il est possible de configurer votre téléphone pour qu'il prenne des photos dans un style photographique particulier à tout moment, donc chaque fois que vous ouvrez l'application appareil photo et sélectionnez le mode photo, il prendra automatiquement des photos dans le style photographique que vous sélectionnez, par exemple. Nous aimons personnellement Rich Contrast, même si Oghalé Alex aime Warm donc tout est une question de préférence personnelle.

Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et faites défiler jusqu'à Appareil photo. Vous verrez Styles photographiques en option et lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez choisir le style dans lequel vous souhaitez photographier par défaut.

Vous pouvez en savoir plus sur le mode cinématique dans notre fonction distincte, mais en un mot, il vous permet de modifier la mise au point de votre sujet lors de la vidéo. Il enregistre en 1080p à 30 ips, ainsi qu'en Dolby Vision HDR et la beauté du mode Cinématique est que vous pouvez modifier la mise au point pendant le tournage ou après coup.

Pour filmer en mode cinématique, ouvrez l'appareil photo sur votre modèle d'iPhone 13 et choisissez l'option cinématique en bas du viseur au-dessus du déclencheur.

Si vous balayez ensuite vers le haut sur le viseur (lorsque vous tenez votre téléphone verticalement) ou balayez de droite à gauche (lorsqu'il est horizontal), vous pourrez alors régler la profondeur en appuyant sur le « f » et l'exposition en appuyant sur le cercle avec le + et le -.

Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton d'enregistrement pour commencer à enregistrer lorsque vous êtes satisfait de vos sélections. Appuyez sur un sujet dans le viseur pour modifier la mise au point pendant que vous enregistrez. Appuyez deux fois pour définir le suivi automatique de la mise au point sur un sujet. Vous pouvez également toucher et maintenir l'écran pour verrouiller la mise au point à une distance spécifique de l'appareil photo.

Comme pour les photos, vous pouvez modifier la profondeur - ou le flou d'arrière-plan - ou une vidéo cinématique après l'avoir prise. Ouvrez l'application Photos et appuyez sur la vidéo que vous souhaitez modifier.

Sélectionnez Modifier dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur le « f » en haut de l'écran. Faites glisser le curseur pour ajuster la profondeur, mais gardez à l'esprit qu'il s'appliquera à l'ensemble de la vidéo. Vous devrez également vous rappeler d'appuyer sur terminé lorsque vous avez terminé.

Si vous n'avez pas tout à fait mis au point les bonnes personnes ou les bons sujets lors de la prise de vue de votre vidéo en mode cinématique, vous pouvez modifier cela par la suite pour modifier la mise au point. Vous devrez ouvrir l'application Photos sur votre téléphone et appuyer sur la vidéo que vous souhaitez modifier et appuyer sur Modifier dans le coin supérieur droit.

Dans la chronologie vidéo sous le viseur, les points jaunes indiquent les moments de la vidéo où le point AF change d'un sujet à l'autre. Vous pouvez faire glisser la chronologie pour parcourir votre vidéo et des cases jaunes apparaîtront autour des sujets mis au point, tandis que des cases blanches apparaîtront autour des sujets reconnus mais non mis au point.

Si vous appuyez sur un carré blanc, la mise au point se fera sur ce sujet. Appuyez deux fois et le suivi de mise au point automatique passera à ce sujet. Touchez et maintenez sur l'écran pour verrouiller la mise au point à une distance spécifique de l'appareil photo.

Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise au point (carré jaune avec un cercle au milieu en haut de l'écran) pour basculer entre le suivi de mise au point automatique de l'application Appareil photo et vos points de mise au point sélectionnés manuellement. N'oubliez pas d'appuyer sur Terminé lorsque vous avez terminé.

Écrit par Britta O'Boyle.