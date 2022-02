Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'iPhone 14 pourrait bénéficier d'un coup de pouce bienvenu dans le département de la durée de vie de la batterie, a-t-on rapporté, grâce à un nouveau chipset 5G qu'il pourrait bien utiliser, libérant de petites quantités d'espace pour une capacité de batterie accrue.

Alors que l' iPhone 13 et l' iPhone 13 Pro offrent déjà une autonomie de batterie impressionnante et que la direction de voyage sur les téléphones d'Apple est prometteuse à cet égard, il est intéressant d'avoir un aperçu de la façon dont il pourrait tirer plus d'efficacité de ses téléphones phares.

Des rapports à Taïwan affirment qu'Apple va s'approvisionner en puces 5G auprès de TSMC, plutôt que de Samsung comme il l'a fait ces dernières années, et que les nouvelles puces utiliseront le processus 6NM pour réduire certains biens immobiliers et obtenir une meilleure efficacité.

Comme le savent tous ceux qui utilisent souvent la 5G, cela peut vider votre batterie assez rapidement, donc ces deux améliorations sont les bienvenues. Alors que la différence de taille sera réduite à quelques millimètres au maximum, tout espace pour une batterie encore un peu plus grande pourrait valoir son pesant d'or.

Bien sûr, Apple travaillera sans aucun doute à augmenter l'efficacité de sa propre technologie, du chipset qui alimentera l'iPhone 14 au logiciel qu'il exécute, et cela aura également un impact majeur sur les performances de la batterie dans le calcul final.

Nous devrons attendre un certain temps avant d'obtenir une ligne officielle sur tout cela d'Apple, mais c'est au moins un signe positif.

Écrit par Max Freeman-Mills.