(Pocket-lint) - Apple a discrètement introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Tap to Pay sur iPhone . Il permet aux iPhones compatibles d'accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques. Mais la meilleure partie est qu'aucun matériel supplémentaire n'est requis. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Tap to Pay.

En février 2022, Apple a annoncé son intention de déployer Tap to Pay sur iPhone. Il vous permet essentiellement d'utiliser des appareils mobiles comme terminal de paiement. On pense que l'acquisition par Apple de la startup Mobeewave est à la base de cette technologie. La fonctionnalité prend en charge les paiements depuis Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques.

Tap to Pay est remarquable car, auparavant, les entreprises qui acceptaient les paiements sans contact sur un iPhone devaient utiliser du matériel tiers supplémentaire tel que le dongle Square Reader.

Pour l'instant, il est limité aux entreprises et aux commerçants qui souhaitent accepter le paiement sans contact via des applications iOS prises en charge à l'aide d'un iPhone XS ou plus récent. À la caisse, une entreprise vous demandera de tenir votre propre iPhone ou Apple Watch, une carte de crédit ou de débit sans contact ou un autre portefeuille numérique près de l'iPhone du commerçant, puis le paiement sera effectué en toute sécurité à l'aide de la technologie NFC.

En d'autres termes, selon Apple, tous les commerçants auront besoin à l'avenir de leur iPhone pour accepter et traiter les paiements.

Stripe a annoncé qu'elle serait la première plate-forme de paiement à proposer "Tap to Pay on iPhone" à ses clients professionnels, y compris l'application Shopify Point of Sale, au printemps 2022. D'autres plates-formes et applications de paiement suivront plus tard dans l'année, selon à Apple. Les Apple Stores aux États-Unis déploieront également la fonctionnalité en 2022.

La fonctionnalité sera lancée aux États-Unis plus tard en 2022. Elle semble être exclusive aux États-Unis au lancement, aucun autre pays n'étant annoncé.

Bien que Tap to Pay ne soit pas encore prêt à être utilisé, l'API de prise en charge est disponible dans la version bêta 2 d'iOS 15.4 (découvrez comment l'installer ici ), activant potentiellement la fonctionnalité sur l'iPhone XS et les modèles ultérieurs.

Il existe des iPhones plus anciens avec NFC - mais, pour l'instant, les modèles d'iPhone 6, 7 et 8 ne figurent pas sur la liste compatible.

Consultez le guide de Pocket-lint sur Apple Pay pour en savoir plus sur le fonctionnement du portefeuille numérique.

