(Pocket-lint) - De nombreux d' Apple observateurs ont longtemps prédit Apple tiendra un événement au printemps pour annoncer des produits, mais un nouveau rapport jette maintenant un peu de poids derrière ces suppositions éclairées.

Mark Gurman de Bloomberg, une source fiable pour les rumeurs d'Apple, a affirmé qu'Apple souhaitait organiser un événement printanier le 8 mars 2022 pour présenter un iPhone SE à faible coût avec 5G. La société basée à Cupertino pourrait également dévoiler un iPad Air remanié avec prise en charge de la 5G et exécutant un nouveau processeur pendant la vitrine.

Gardez à l'esprit que les rumeurs d'un modèle d'iPhone SE mis à jour tourbillonnent depuis un certain temps. Bloomberg a déclaré que le nouveau modèle offrira une puce plus rapide - probablement l'A15 - et des caméras améliorées à l'intérieur d'un corps similaire au modèle existant avec un écran de 4,7 pouces. ( Ce téléphone a été lancé en 2020 pour 399 $ , et il est toujours disponible à ce prix.) On ne sait pas si Touch ID sera inclus.

Gurman a également entendu dire que les consommateurs devraient s'attendre à une nouvelle version d'iOS avec une version compatible avec les masques de Face ID en mars. Un logiciel bêta public pour iPhone et iPad est déjà disponible avec cette fonctionnalité.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles un nouveau modèle de Mac exécutant le processeur personnalisé d'Apple pourrait arriver en mars - mais ne vous y attendez pas pendant l'événement matériel, curieusement. De plus, plus tard en 2022, Apple pourrait déployer de nouveaux ordinateurs de bureau iMac et Mac Pro, un MacBook Air repensé, un MacBook Pro mis à jour, trois montres Apple et quatre modèles d'iPhone 14. Oh, et de nouveaux AirPods sont également attendus.

Si rien de tout cela ne vous intéresse parce que vous avez vos espoirs sur un casque AR/VR de réalité mixte Apple , vous aurez peut-être un peu de temps à attendre, car cela n'arrivera pas avant 2023, apparemment.

