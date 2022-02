Apple iPhone SE 3 et deux iPads apparaissent dans les données d'importation

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer la prochaine génération de l'iPhone SE au cours du premier semestre de cette année, et il existe également des preuves suggérant que quelques nouveaux iPad arriveront également.

Il y a eu de nombreuses rumeurs autour de l'iPhone SE 3 - ou iPhone SE Plus comme on l'a également appelé - et beaucoup prétendent qu'il arrivera en mars ou avril 2022, et le dernier rapport semble le confirmer.

91 Mobiles a affirmé que des sources de l'industrie avaient déclaré qu'un nouvel iPhone à petit budget et deux modèles d'iPad avaient été importés en Inde pour des tests. Apparemment, le modèle d'iPhone a été importé sous les numéros de modèle A2595, A2783 et A2784 et coûterait environ 300 $.

Aucun détail supplémentaire n'est offert dans le rapport concernant l'appareil, même s'il devrait s'agir de l'iPhone SE de 4,7 pouces qui offrirait un design similaire à son prédécesseur, mais avec une bosse de processeur et des capacités 5G.

Les modèles d'iPad importés seraient sous les numéros de modèle A2588 et A2589, ainsi que A2757 et A2761. Les deux premiers devraient être un nouvel iPad Air , dont le prix serait compris entre 500 $ et 700 $ selon le rapport, tandis que les deux derniers numéros de modèle seraient un iPad moins cher, au prix d'environ 300 $.

Pour l'instant, rien n'est officiel, bien que vous puissiez lire toutes les rumeurs entourant l'iPhone SE 3 dans notre fonction de synthèse séparée .

Écrit par Britta O'Boyle.