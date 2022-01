Comment installer les bêtas publiques iOS 15.4 et iPadOS 15.4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à la publication aux développeurs, Apple déploie maintenant les premières versions bêta publiques d'iOS 15.4 et d'iPadOS 15.4 pour les bêta-testeurs publics.

Ces versions bêta incluent une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du contrôle universel et de l'identification faciale tout en portant des masques ( pas besoin d'Apple Wath ). Si vous êtes impatient de les tester et que vous êtes prêt à risquer de rencontrer des bogues potentiels dans le logiciel, voici comment vous pouvez installer les versions bêta sur votre iPhone et iPad secondaire.

Vous pouvez installer les versions bêta publiques d'iOS 15.4 et d'iPadOS 15.4 dès maintenant en moins de cinq minutes. C'est gratuit et facile à faire - suivez simplement les étapes ci-dessous.

Accédez au site Web du logiciel bêta d'Apple à partir de votre iPhone ou iPad via le navigateur Safari. Recherchez le bouton de connexion et connectez-vous avec vos informations d'identification Apple ID. Sur la page suivante, faites défiler jusqu'au sous-titre "Get Started". Sur la page suivante, sélectionnez le lien "Inscrire" votre appareil - si vous ne l'avez pas déjà inscrit. Sur la page suivante, recherchez le bouton qui dit "Télécharger le profil", puis appuyez dessus. Cela servira d'avertissement. Sélectionnez "Autoriser". Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle indiquant que vous pouvez définir le nouveau profil à partir de l'application Paramètres. Ouvrez l'application Paramètres et recherchez la nouvelle section "Profil téléchargé" en haut. Sélectionnez-le, puis vous aurez accès au téléchargement du logiciel bêta. Sélectionnez "Installer" dans le coin et ressaisissez votre mot de passe. Acceptez la déclaration de consentement en appuyant une fois de plus sur "Installer". Vous devrez peut-être redémarrer votre appareil pour que le profil s'active.

Certaines fonctionnalités intéressantes sont incluses, telles que la possibilité d'utiliser Face ID avec un masque (uniquement pour iPhone 12 ou plus récent), l'accès à 37 nouveaux emoji (comme des bulles, des lèvres mordantes, des béquilles, etc.) et Universal Control, qui permet vous travaillez avec une seule souris et un seul clavier et vous vous déplacez entre Mac et iPad pour une expérience fluide - aucune configuration requise. Vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre les appareils, votre souris se déplaçant sur tous leurs écrans comme s'ils étaient connectés.

Consultez nos guides ci-dessous pour plus de détails :

Les prochaines mises à jour logicielles d'Apple pour l'iPhone et l'iPad ne seront pas prêtes pour tous les consommateurs avant le printemps 2022. À ce moment-là, elles seront déployées sur les nouveaux iPhones et iPads sous forme de mise à jour gratuite en direct que vous pouvez facilement installer. via l'application Paramètres - pas besoin de jouer avec les profils bêta.

Écrit par Maggie Tillman.