Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a tellement de trucs et astuces intégrés au logiciel de l'iPhone , dont certains sont agréables et évidents, tandis que d'autres sont un peu plus cachés.

Saviez-vous, par exemple, qu'il existe un moyen plus rapide de basculer entre les onglets dans Safari que de devoir appuyer sur les carrés dans le coin inférieur droit, puis de choisir un autre onglet ?

Eh bien, il y en a et nous sommes sur le point de vous dire comment. Vous pourrez nous remercier plus tard.

Il existe plusieurs façons de basculer entre les onglets lorsque vous utilisez Safari sur votre iPhone. Vous pouvez utiliser la méthode standard, qui consiste à appuyer sur les deux carrés dans le coin inférieur droit et à sélectionner un autre onglet, ou vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez Safari Balayez vers la droite ou vers la gauche sur la barre d'adresse C'est ça! Chaque balayage vous amènera à un onglet que vous avez déjà ouvert.

Comme pour basculer entre les onglets sur Safari, vous pouvez appuyer sur les deux carrés dans le coin inférieur droit pour voir tous vos onglets ouverts. Il y a un moyen plus rapide cependant.

Ouvrez Safari Balayez vers le haut depuis le bas d'un onglet ouvert C'est ça! Vous verrez tous vos onglets ouverts apparaître dans une grille, comme ils le font lorsque vous appuyez sur les deux carrés.

Il n'y a rien d'autre que vous devez savoir en termes de changement d'onglet, mais nous avons ci-dessous quelques conseils préférés que vous ne connaissez peut-être pas.

Écrit par Britta O'Boyle.