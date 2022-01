Comment activer le mode sombre sur iPhone rapidement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il fut un temps où le mode sombre sur une application était une fonctionnalité assez importante, bien que ce ne soit plus le cas, le mode sombre étant désormais au niveau du système sur Android et iPhone .

Vous pouvez choisir de régler le mode sombre pour qu'il s'allume automatiquement en fonction de l'heure de la journée, ou vous pouvez le régler vous-même quand vous le souhaitez, mais vous n'avez pas toujours besoin de vous diriger vers les paramètres de votre iPhone si vous suivez ces étapes ci-dessous.

Pour activer le mode sombre sur votre iPhone, vous devez vous diriger vers Paramètres> Affichage et luminosité> Appuyez sur Sombre. À partir de là, vous pouvez définir un programme automatique avec des options pour activer le mode sombre jusqu'au lever du soleil, ou vous pouvez choisir un programme personnalisé.

Il est également possible d'ajouter l'icône du mode sombre à votre centre de contrôle, ce qui vous permet de basculer entre les modes sombre et clair sur votre iPhone en glissant simplement vers le bas depuis le haut de votre écran - beaucoup plus rapidement que d'aller dans les paramètres à chaque fois.

Pour ajouter l'icône du mode sombre à votre centre de contrôle :

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Appuyez sur Centre de contrôle Appuyez sur "+" à côté de Dark Mode

Pour basculer entre les modes sombre et clair après avoir suivi les étapes ci-dessus, balayez vers le bas depuis le haut à droite de l'écran de votre iPhone si vous avez un iPhone Face ID , ou vers le haut depuis le bas pour ceux qui ont un iPhone Touch ID et appuyez sur le Icône du mode sombre (demi-cercle noir et blanc).

C'est ça. En appuyant sur l'icône du mode sombre, vous pourrez basculer entre les modes sombre et clair à votre guise.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Écrit par Britta O'Boyle.