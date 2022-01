Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le moulin à rumeurs est en pleine vigueur pour l'Apple iPhone 14 et bien que nous soyons encore à des mois et des mois de sa sortie, il y a eu un certain nombre de rapports suggérant ce à quoi nous pouvons nous attendre.

La dernière en date prétend que les quatre modèles d'iPhone 14 - censés être l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max - seront livrés avec des écrans ProMotion à 120 Hz .

Dans une note de recherche avec Haitong International Securities ( via MacRumours ), l'analyste Jeff Pu affirme que les quatre iPhones 2022 auront un taux de rafraîchissement plus rapide, par rapport aux seuls modèles Pro qui l'offrent comme la série iPhone 13 .

Pu a également affirmé que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max offriraient 6 Go de RAM, tout comme les modèles iPhone 14 Pro. L' iPhone 13 mini et l'iPhone 13 offriraient 4 Go de RAM par rapport aux 6 Go de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, il y a donc une augmentation des modèles de base pour cette année.

Il a déjà été signalé que l'appareil photo principal sera un capteur de 48 mégapixels, ce que Pu déclare également, mais peut-être plus discutable, il a été revendiqué que les options de stockage pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max commenceront à 64 Go, tandis que l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max commenceront à 256 Go.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs dans notre fonctionnalité iPhone 14 séparée .

Écrit par Britta O'Boyle.