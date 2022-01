L'iPhone 14 sera-t-il doté d'une double découpe unique pour appareil photo/FaceID ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur la plus récente, le prochain iPhone d' Apple pourrait comporter un affichage à double perforation inhabituel.

Selon cette dernière rumeur, Apple adoptera un système de perforation comprenant deux découpes : une en forme de pilule et une ronde. Il est également suggéré que la plus petite de ces deux découpes ne sera pas invisible. En d'autres termes, cela ressemblera à un "i" coupé sur le côté dans l'écran.

La rumeur vient du PDG de Display Supply Chain Consultants, qui a tweeté ce qui suit :

Nous pensons maintenant qu'Apple aura un design trou + pilule sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Le plus petit trou ne sera pas invisible... Le concept à deux trous sera unique à Apple, comme l'encoche, pas similaire à tous les modèles de pilules de Huawei... Voyons ces nouveaux rendus pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ – Ross Young (@DSCCRoss) 12 janvier 2022

La rumeur court depuis un certain temps qu'Apple adoptera un écran avec des découpes perforées pour les appareils photo depuis un certain temps déjà, avec une fréquence croissante.

Historiquement, il y a eu deux arguments solides contre Apple . Premièrement, l'encoche est devenue une sorte de silhouette de marque pour l'iPhone. Cela le rend visuellement distinct et immédiatement reconnaissable.

Deuxièmement, avec Apple mettant tout son poids derrière la reconnaissance faciale avancée - FaceID et les capteurs supplémentaires qui en ont besoin - une caméra traditionnelle à un seul trou de perforation signifierait s'en éloigner.

Ce qui rend cette prédiction de l'analyste Ross Young crédible, c'est qu'elle pourrait être une solution à ces problèmes.

Apple peut s'éloigner de l'encoche, nous donner plus d'écran, adopter la découpe et conserver ses capteurs FaceID et la caméra frontale. Le fabricant peut avoir son gâteau, et le manger.

De plus, cela permettra à l'iPhone de conserver une silhouette unique, quelque chose de facilement identifiable comme « le nouvel iPhone ». À titre d'exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler, @RendersbyIan a proposé une représentation visuelle que vous pouvez voir ci-dessous :

Selon le @DSCCRoss 100% précis, il s'agit en fait du nouveau design de l'écran de l'iPhone 14 Pro.

Merci Apple… Je déteste ça… pic.twitter.com/9R6RMyjBuQ – Ian Zelbo (@RendersbyIan) 12 janvier 2022

Cela semble inhabituel, mais encore une fois, Apple fait parfois des choses qui nous semblent choquantes et étranges à l'époque, avant qu'elles ne deviennent la norme. La conception des AirPods de première génération a fait sensation, tout comme le premier iPhone avec une encoche .

Que ce soit ou non le chemin choisi par Apple reste à voir, mais cela semble certainement plus plausible qu'un système FaceID invisible sous-écran.

