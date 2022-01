Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que cela ne fasse que quelques mois depuis que le dernier iPhone a fait ses débuts , le moulin à rumeurs est bien engagé pour la prochaine itération .

Les dernières informations juteuses proviennent d'une source qui se concentre sur ce à quoi pourrait ressembler le soi-disant iPhone 14 Pro et figurer dans le département de biométrie.

Le leaker Twitter DylanDKT a affirmé que l'iPhone 14 Pro comportera une découpe en forme de pilule pour sa caméra frontale et que la majorité de la technologie Face ID d'Apple sera cachée sous l'écran plutôt que d'utiliser une grande encoche. Cette conception pourrait cependant être limitée aux modèles iPhone 14 Pro. Il semble que les modèles standard d'iPhone 14 soient destinés à conserver l'encoche Face ID existante.

Gardez à l'esprit que le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré pour la première fois l'année dernière que les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utiliseraient une conception perforée. Kuo a en outre affirmé qu'Apple prévoyait de ramener Touch ID sous la forme d'un scanner d'empreintes digitales sous l'écran, mais cela n'arrivera pas avant 2023.

Enfin, DylanDKT a affirmé qu'Apple publierait un iPhone SE mis à jour en 2022. Il ressemblera beaucoup à l'iPhone SE 2020, mais il introduit la 5G et des spécifications actualisées. Un iPhone SE avec un nouveau design similaire à l'iPhone XR et à l'iPhone 11 - mais avec un écran plus petit - pourrait suivre en 2024.

Il y a même un iPhone pliable en développement. Mais il est en phase de prototypage , Apple n'étant pas encore convaincu d'en lancer un pour les consommateurs.