Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modèles diPhone 14 Pro d Apple peuvent laisser tomber lencoche en haut de lécran en faveur dune caméra perforée .

Cest selon une nouvelle version de la récente rumeur du point de vente coréen The Elec , qui - citant des sources anonymes - affirme que liPhone 14 Pro de 6,1 pouces et liPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces présenteront le design daffichage le plus subtil.

Maintenant vu sur de nombreux téléphones Android, Samsung ayant lancé le design en 2019, le perforateur est capable de minimiser les perturbations de laffichage en découpant un petit cercle pour la caméra frontale.

Le site suggère également que lencoche restera pour les modèles standard diPhone 14, tandis que la gamme phare Pro conservera également les écrans 120 Hz présentés dans les prédécesseurs.

Fait intéressant, la plupart de ce qui est signalé ici corrobore en fait les rumeurs précédentes.

En septembre, un informateur fiable de lindustrie, Ming-Chi Kuo, a indiqué que les modèles iPhone 14 Pro représenteraient les premiers smartphones Apple à laisser tomber lencoche et à disposer dun appareil photo perforé.

Et, plus tard dans le mois, cela a été corroboré par Mark Gurman de Bloomberg , qui a suggéré que liPhone 14 verra effectivement une refonte et des modèles Pro sans encoche.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 10 Décembre 2021

Malgré la force grandissante derrière la théorie de la perforation, cependant, cela ressemble toujours à un départ incroyable pour Apple de favoriser la conception dune autre entreprise par rapport à la leur.

Cependant, cela pourrait savérer être une conception provisoire jusquà ce que la société soit en mesure de déployer une version sous-écran de Touch ID et Face ID - également annoncée plus tôt cette année.

Avec les derniers modèles diPhone à peine entrés dans la nature, nous avons encore beaucoup de temps pour que limage de liPhone 14 se développe. Restez à lécoute pour plus de rumeurs au fur et à mesure quelles se développent.