(Pocket-lint) - Apple Pay intègre un certain nombre dexcellentes fonctionnalités. Cest lun des moyens de paiement les plus pratiques, non seulement parce quil ny a pas de limite comme cest le cas avec une carte sans contact, mais parce que vous navez pas besoin de vous souvenir de votre code PIN, ni même davoir vos cartes sur vous.

Lune de ses meilleures fonctionnalités est cependant la fonction Express Travel Card. Configurez cela - ce qui est très simple à faire - et vous pouvez littéralement taper votre iPhone ou votre montre sur un terminal de paiement compatible - comme le métro de New York ou le métro de Londres et vous serez autorisé à passer directement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la fonction Express Travel Card dans Apple Pay , comment lutiliser et comment la configurer.

La fonction Express Travel Card dApple Pay vous permet de désigner lune des cartes que vous avez configurées dans Apple Pay comme une carte de voyage qui ne nécessite pas d authentification Touch ID ou Face ID lorsquelle est utilisée avec un terminal de paiement de transport public pris en charge.

Normalement, lorsque vous utilisez Apple Pay, vous devez authentifier votre carte avant de toucher votre iPhone sur le terminal de paiement pour payer en utilisant votre empreinte digitale et Touch ID ou Face ID et votre visage, selon le modèle de votre iPhone. Avec Apple Watch, il vous suffit dappuyer deux fois sur le bouton latéral situé sous la couronne numérique, ce qui est parfois plus pratique, surtout lorsque vous portez un masque.

Si vous configurez la fonction Express Travel Card, vous naurez pas besoin dauthentifier la carte que vous sélectionnez, ni dappuyer deux fois sur le bouton latéral de lApple Watch. La fonction vous permet de vous diriger simplement vers un terminal de paiement de transport public compatible et dappuyer votre iPhone ou votre Apple Watch contre celui-ci.

Une fois que vous avez configuré lExpress Travel Card sur Apple Pay, son utilisation est très simple. Vous naurez quà mettre votre iPhone ou Apple Watch en contact avec le terminal de paiement des transports publics.

La carte que vous avez sélectionnée fonctionnera automatiquement et vous permettra de franchir les barrières, sans nécessiter aucune authentification et vous naurez pas non plus besoin de la déverrouiller. Pour ceux qui ont un iPhone XS ou version ultérieure, ou une Apple Watch Series 4 ou version ultérieure, il fonctionnera également jusquà cinq heures après la mort de votre batterie.

La seule chose dont vous devez vous souvenir est dutiliser le même appareil lorsque vous appuyez dedans et dehors. Par exemple, si vous utilisez votre iPhone pour taper, vous devrez utiliser votre iPhone pour taper plutôt que votre Apple Watch et vice versa.

Pour activer la fonction Express Travel Card sur iPhone, procédez comme suit :

Ouvrir les paramètres Appuyez sur Wallet et Apple Pay Appuyez sur Express Travel Card Sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser pour payer automatiquement les transports en commun

Pour activer la fonction Express Travel Card sur Apple Watch, procédez comme suit :

Ouvrez lapplication Apple Watch sur votre iPhone Appuyez sur Wallet et Apple Pay Appuyez sur Express Travel Card Sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser pour payer automatiquement les transports en commun Entrez votre mot de passe Apple Watch sur votre montre si demandé