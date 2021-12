Apple iPhone SE 3 en bonne voie pour mars 2022, rapport sur les réclamations

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPhone SE de 3e génération, très répandu, devrait sortir au premier trimestre 2022 - très probablement en mars.

Cest lavis de TrendForce, une société détudes de marché à Taïwan, qui estime quApple souhaite mieux maîtriser le marché des "smartphones 5G de milieu de gamme".

"Apple maintient le plan de sortie de son iPhone SE de 3e génération au 1T22 et de quatre modèles dune nouvelle série au 2H22", écrit-il dans son dernier rapport sur la croissance de la production de smartphones.

« LiPhone SE de 3e génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une présence sur le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. »

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 1 Décembre 2021

Le dernier iPhone SE est sorti en avril 2020 et est toujours disponible aujourdhui. Cependant, cest maintenant un peu une bizarrerie dans la gamme dApple, étant le seul appareil avec un design plus ancien et un bouton Touch ID orienté vers lavant.

Cela pourrait ne pas changer, car une rumeur en octobre suggérait que le bouton pourrait rester. Lécran Retina HD de 4,7 pouces serait également de retour, bien quune puce A15 Bionic plus puissante puisse alimenter le nouvel appareil.

Un autre grand changement sera lajout de la 5G, ce qui la rendra plus attrayante à mesure que les réseaux déploieront plus largement la couverture 5G. Nous en saurons sans doute plus à lapproche du printemps.