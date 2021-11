Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple facilite la réparation de votre iPhone et Mac vous-même en introduisant un nouveau programme appelé Self Service Repair.

Apple a annoncé un nouveau programme de droit de réparation appelé Self Service Repair. Fondamentalement, la société prévoit de commencer à vendre des pièces et des outils pour appareils Apple aux consommateurs et proposera même des instructions sur la façon de réparer les produits Apple à la maison. Cela signifie que, si vous le souhaitez, vous pouvez éviter dapporter vos appareils Apple cassés dans un magasin ou un atelier de réparation tiers pour les faire réparer. Vous pouvez littéralement le faire vous-même avec des composants approuvés et des instructions étape par étape.

Il sagit dun énorme changement de stratégie pour Apple, qui a longtemps refusé de laisser les clients réparer leurs propres appareils en dehors des Apple Stores ou des réparateurs agréés.

Apple commencera par ouvrir les séries iPhone 12 et iPhone 13 aux correctifs de bricolage. Vous pourrez remplacer lécran, la batterie et lappareil photo en utilisant des pièces achetées auprès dApple, bien que dautres options soient disponibles à lachat plus tard. Apple ouvre également les Mac avec des puces M1 aux réparations à domicile.

Non. Selon TechCrunch , effectuer une réparation vous-même nannulera pas la garantie de votre appareil Apple. Mais endommager votre appareil au cours du processus pourrait toujours.

Apple a déclaré que Self Service Repair serait lancé "au début de lannée prochaine" aux États-Unis avant de sétendre à dautres pays.

Oui. Mais Apple prévient toujours que les techniciens "ayant les connaissances et lexpérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques" ne devraient envisager de réparer que les appareils Apple. La plupart des clients devraient demander laide dun expert dApple ou dun tiers avant douvrir leurs appareils Apple pour voir ce qui ne va pas.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 17 Novembre 2021

Apple na pas encore annoncé les prix des pièces et des outils. Vraisemblablement, vous pourrez les acheter auprès dApple et des ateliers de réparation tiers autorisés.

La société promet de vendre "plus de 200 pièces et outils individuels" et fournira des manuels de réparation que les clients pourront consulter avant dacheter des pièces.

Apple a également déclaré que les clients peuvent recevoir un crédit de recyclage lorsquils retournent des pièces usagées après avoir effectué une réparation.