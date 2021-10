Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone d entrée de gamme dApple sappellera liPhone SE Plus et sera lancé en 2022, selon une nouvelle rumeur.

Depuis larrivée de la gamme iPhone 13 en septembre, les rumeurs de lindustrie se sont rapidement concentrées sur le modèle budgétaire dApple. Le dernier en date, de lanalyste daffichage Ross Young, indique que la société de Cupertino donnera un nouveau surnom au prochain iPhone SE.

Malgré le fait que le téléphone porte le nom « Plus », il est toutefois dit quil ne sera pas plus gros que l iPhone SE actuel (2020) . Cela signifierait quil sécarte de la convention des précédents modèles diPhone phares - tels que liPhone 7 Plus et liPhone 8 Plus - dans lesquels le "Plus" désignait léquivalent plus grand.

Au lieu de cela, Young suggère que liPhone SE Plus comportera le même écran LCD de 4,7 pouces quauparavant, ce qui correspond au rapport iPhone SE 2022 de Macotakara du début du mois, ainsi quau conseil iPhone SE de l analyste respecté Ming-Chi Kuo de Mars.

Ce nest pas seulement la taille de lécran qui semble largement acceptée non plus, avec la prise en charge de la 5G et une date de sortie de 2022 également présentée par Young via Twitter. Encore une fois, cest quelque chose qui est très cohérent dans les rapports que nous avons vus jusquà présent.

Nous entendons maintenant que le prochain iPhone LCD sera introduit en 2022 et appelé SE Plus avec le même écran LCD de 4,7" que le 8 avec 5G. Nous entendons que liPhone SE3 avec un écran LCD de 5,7" à 6,1" est maintenant repoussé à 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25 octobre 2021

Un morceau de nouvelle information, attention, cest que liPhone SE 3 - qui était ce que lon sattendait généralement à ce que soit le nom de la prochaine itération - a maintenant été repoussé à 2024. Young dit que ce modèle sera celui qui augmentera le taille daffichage, avec un écran LCD entre 5,7 pouces et 6,1 pouces.

Bien sûr, il est trop tôt pour savoir si cela savère vrai, mais les détails entourant le prochain iPhone SE semblent certainement se concentrer.

Comme pour toutes les rumeurs de pré-version, nous prendrions toujours ces informations avec une pincée de sel, mais la cohérence se traduit généralement par la précision - et la gamme iPhone SE doit être mise à niveau, après tout.