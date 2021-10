Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Même une fois que vous avez décidé quel type de téléphone vous allez acheter pour votre prochaine mise à niveau, et que vous êtes sûr que lun des iPhone 13 dApple vous convient, choisir la bonne coque peut être un peu stressant. vivre.

Vous voulez être sûr que vous obtiendrez le look élégant que vous souhaitez et la protection pour vous assurer que la chute de votre téléphone ne doit pas être un désastre. Cest ce qui fait de Pitaka un excellent choix pour les coques de téléphone - il rassemble le meilleur des deux mondes à travers une variété doptions. Nous avons sélectionné ci-dessous certains de nos cas préférés, mais vous pouvez également visiter le site Web de Pitaka pour en voir plus.

Tout dabord, si vous voulez quelque chose dun peu plus substantiel pour protéger votre téléphone, et que vous êtes également un fan de lexcellent nouveau système MagSafe dApple, alors le MagEZ Case 2 pourrait être le cas pour vous.

Pitaka a affiné et amélioré une ancienne version de son étui, en sassurant quil est aussi protecteur que possible et en loffrant dans une gamme doptions de couleurs élégantes. Ils sont également fabriqués à partir de fibre daramide pour une excellente protection, et vous pouvez être sûr que laisser tomber votre téléphone pendant que vous êtes en déplacement nentraînera aucun dommage durable, grâce à ses bords surélevés. Sa compatibilité totale avec MagSafe nest que la cerise sur le gâteau.

Si vous êtes à la recherche dun étui qui najoute presque pas de volume à la taille et à la forme de votre nouvel iPhone 13, létui Air pourrait être la meilleure option pour vous. Il porte bien son nom, avec un poids commençant à 7,1 g selon la taille du boîtier, ce qui signifie que vous ne remarquerez même pas quil se trouve sur votre téléphone.

Il offre une protection idéale contre les rayures et les chocs mineurs tout en conservant le design du téléphone à lavant et au centre. Cest une excellente solution si vous laissez généralement votre téléphone dans votre poche ou votre sac et que vous craignez que des clés ou dautres objets laissent des marques dessus. Létui est fabriqué à partir de fibre daramide, un matériau utilisé dans les industries aérospatiales qui est super léger mais offre tout de même une certaine protection.

Pour encore plus de protection avec un design élégant, le nouveau MagEZ Case Pro a tous les avantages de létui standard ci-dessus avec quelques bonus supplémentaires. Il offre une couverture téléphonique totale, y compris des couvercles de boutons pour sassurer que rien ne peut atteindre la surface précieuse de votre combiné.

Ici, Pitaka a mélangé une fibre daramide mince et formée sous vide avec du TPU durable pour maintenir un design minimaliste avec une texture antidérapante confortable qui passe également les tests de chute aux normes militaires. Cela se traduit par une réelle tranquillité desprit lorsque vous utilisez votre iPhone 13. Mieux encore, les superbes nouveaux appareils photo quApple a ajoutés à son téléphone sont totalement protégés par un bord surélevé, ce qui permet de garder les choses claires pendant que vous prenez des photos et vidéo.