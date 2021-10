Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la série iPhone 13 lors dun événement le 14 septembre 2021, mais il reste encore un téléphone dans la gamme de lentreprise qui na pas encore été rafraîchi - liPhone SE .

La deuxième génération de liPhone SE a été annoncée en avril 2020 et la rumeur suggère que lappareil de troisième génération commencera sa production en décembre 2021 pour une sortie au printemps 2022.

Le site japonais Macotakara , ainsi que Nikkei Asia, affirment que liPhone SE (3e génération) continuera doffrir un écran Retina HD de 4,7 pouces avec le capteur dempreintes digitales Touch ID ci-dessous.

Il est également dit que lappareil offrira la même puce A15 Bionic que la dernière série diPhone 13, ainsi que le même modem Qualcomm Snapdragon X60 5G. Naturellement, cela suggère bien sûr que liPhone SE (3e génération) sera compatible 5G , comme les séries iPhone 12 et iPhone 13.

Rien nest encore officiel, et ce ne le sera pas avant un certain temps, bien que ces rumeurs dissipent toute suggestion dun iPhone SE plus grand pour le moment. Ils suggèrent également si vous voulez un iPhone plus petit avec Face ID , que l iPhone 13 mini est celui que vous voudrez considérer, plutôt que dattendre le prochain iPhone SE.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant liPhone SE (3e génération) dans notre article séparé .