(Pocket-lint) - Lune des caractéristiques les plus vantées de la série iPhone 13 est la possibilité de prendre des photos macro à seulement 2 cm du sujet, ce qui est apparemment impossible sur les modèles diPhone précédents… ou était-ce ?

Halide Mark II - Pro Camera, simplement appelé Halide, est lapplication de photographie la plus populaire et la plus complète disponible sur liPhone. Il déverrouille un certain nombre de portes photographiques. Lapplication dappareil photo standard dApple vous laisse penser que cest impossible, y compris la prise de photographies au niveau macro sur les anciens modèles diPhone antérieurs à la série 13.

Si vous écoutez Apple, ils vous diront que seule la série iPhone 13 a la capacité de prendre des photos en macro en raison des nouveaux capteurs de lappareil photo ayant des plages focales beaucoup plus proches, cependant, l application Halide est différente.

Lapplication explique que "[notre] mode macro vous permet dobtenir des photos en très gros plan avec une excellente qualité grâce aux outils Al et de mise au point".

Bien quil y ait sans aucun doute un résultat final de meilleure qualité sur lun des derniers modèles diPhone 13, vous pouvez toujours repousser les limites de votre ancien iPhone en téléchargeant Halide depuis lApp Store ici.

Pour photographier en macro :

1) Téléchargez lapplication Halide depuis lApp Store

2) Appuyez sur le bouton AF (autofocus) pour déclencher la mise au point manuelle.

3) Sélectionnez licône représentant une fleur dans le coin inférieur gauche.

4) Approchez votre téléphone de près du sujet en préparation de la prise de vue

5) Ajustez les capteurs de mise au point à laide de la barre coulissante en bas du viseur.

Un exemple du système de mise au point unique « surbrillance verte » dHalide. Lorsque les lignes vertes sont les plus nettes, vous savez que limage est nette.

Et cest tout! Vous devriez être en mesure dajuster la mise au point afin quune photo auparavant floue puisse maintenant avoir lair dune qualité presque aussi élevée que si vous aviez le dernier iPhone 13.