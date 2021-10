Comment faire glisser et déposer des images de Safari vers Photos sur iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe dexcellents trucs et astuces cachés dans le logiciel iOS de liPhone dApple, dont vous pouvez lire quelques-uns dans notre fonction de résumé de trucs et astuces . Il y en a un que nous avons découvert sur iOS 15 qui mérite cependant sa propre fonctionnalité, car il est tout simplement excellent.

Saviez-vous que vous pouvez faire glisser et déposer des images directement depuis Safari dans votre photothèque ? Vous devrez vous assurer davoir les deux mains prêtes - ce nest pas un conseil à une main. Mais, sil y a un certain nombre dimages de la recherche dimages Google, par exemple, que vous souhaitez déposer directement dans votre photothèque, nous sommes sur le point de vous expliquer comment.

Ce nest peut-être pas un conseil dont vous avez besoin si souvent, mais vous ne pouvez pas nous dire que ce nest pas cool. Que vous recherchiez des mèmes amusants sur la recherche dimages Google, ou peut-être quelque chose de plus pratique, vous pouvez tenir et faire glisser une image dans le coin de votre écran, appuyez simplement sur plusieurs autres images, puis faites-les glisser et déposez-les toutes dans votre bibliothèque de photos en un seul mouvement.

Voici comment.

Ouvrez lapplication Photos sur votre iPhone Ouvrez lapplication Safari sur votre iPhone Ouvrez la page sur Safari qui contient les images que vous souhaitez enregistrer dans votre bibliothèque de photos Appuyez et maintenez sur une image et faites-la glisser dans le coin. Continuez à tenir cette image avec un doigt, puis appuyez sur chaque image suivante avec votre autre main Chaque image sur laquelle vous appuyez ira automatiquement dans le coin avec la première image, créant une pile Une fois que vous avez toutes les images que vous voulez, utilisez la main qui tapait sur les images pour balayer vers le haut depuis le bas de votre iPhone pour charger le sélecteur dapplications si vous avez un iPhone Face ID, ou appuyez deux fois sur le bouton Accueil pour ceux avec Touch ID Appuyez sur lapplication Photos, qui devrait être à côté de lapplication Safari si vous les avez ouvertes lune après lautre Une fois lapplication Photos ouverte sur votre bibliothèque, relâchez la retenue que vous avez sur les images et elles apparaîtront automatiquement dans votre bibliothèque

Bien sûr, cette astuce fonctionne également avec une seule image, ce qui signifie que vous navez plus besoin de maintenir une photo enfoncée, puis dappuyer sur "Ajouter aux photos" si vous ne le souhaitez pas, même si cela sera probablement plus rapide dans le cas dune photo.

Il est intéressant de noter que vous pouvez sélectionner plusieurs images et les faire glisser et les déposer dans Safari, vous devez tenir la première image et ne pas la lâcher avant de les avoir toutes déposées dans la bibliothèque de photos, cest pourquoi vous avez besoin de deux mains, ou des doigts très longs.