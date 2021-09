Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lactualisation annuelle de l iPhone est lun des plus grands événements technologiques : cest le téléphone que beaucoup aspirent à posséder, celui qui définit les tendances et le téléphone que tous les autres cherchent à améliorer.

Bien que les fuites et les rumeurs ne soient pas nouvelles dans le monde de la technologie, obtenir des informations complètes sur les nouveaux appareils Apple est assez rare. Ils nont pas tendance à fuir aussi complètement quun téléphone Samsung ou Google - mais nous rassemblons ici tout ce que nous entendons sur les modèles diPhone 2022.

Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les modèles diPhone 14.

Peut-être le 13 septembre 2022

À partir de 699 $ ?

Apple organise généralement son événement iPhone vers la deuxième semaine de septembre et normalement un mardi. Les modèles diPhone 13 ont été dévoilés le 14 septembre, suivant ce schéma.

Si le schéma continue, les modèles diPhone 14 pourraient être dévoilés le 13 septembre 2022. Bien sûr, rien nest encore officiel, et ce ne le sera pas avant un certain temps.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que les modèles diPhone 14 commencent à peu près au même niveau que les modèles diPhone 13. Des rumeurs ont affirmé que le modèle iPhone mini pourrait être abandonné à lavenir , ce qui, sil était vrai, augmenterait le prix de départ des modèles iPhone 14 par rapport aux modèles iPhone 13. Espérons quil y aura un iPhone 14 mini.

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Les iPhone 11 , 11 Pro et 11 Pro Max lancés en 2019, suivis des iPhone 12 mini , iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max en 2020 et des iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Maxime en 2021.

Il est donc probable que les prochains iPhones sappelleront iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ce nest pas une garantie cependant, car Apple pourrait opter pour liPhone 13s, ou il pourrait opter pour quelque chose de complètement différent. Nous avions mis notre argent sur liPhone 14 pour linstant cependant.

Tout nouveau design

Caméra perforée ?

Arrière affleurant

Les modèles Apple iPhone 13 suivaient le même design que les modèles iPhone 12, avec des bords plats et un design plus proche de celui de liPhone 4 et 5 par rapport aux bords arrondis auxquels nous nous étions habitués depuis liPhone 6 .

Les rumeurs suggèrent que les modèles diPhone 14 pourraient à nouveau changer les choses, avec des discussions sur le passage à une caméra frontale perforée . Certains prétendent également que la caméra arrière en saillie pourrait se retrouver au niveau de larrière du téléphone dans le prochain iPhone.

Nous avons vu une encoche réduite en haut des modèles diPhone 13 par rapport aux précédents téléphones Face ID , et un brevet a déjà été déposé pour un téléphone sans encoche, mais nous supposons que nous devrons attendre et voir si cela devient une réalité.

En termes de finitions, nous nous attendons à ce que les modèles Pro continuent dêtre plus haut de gamme que les modèles standard, et il y a eu des rumeurs suggérant quils pourraient adopter du titane résistant aux rayures. Il est également question que le mini modèle sera abandonné et quun nouveau modèle Max standard sera introduit à la place, mais tout nest que rumeur pour le moment.

Tout OLED

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Des tailles différentes

Tous les iPhones 2022 auront probablement un écran OLED, comme le proposent les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Il est également probable que les modèles iPhone 14 Pro auront un taux de rafraîchissement adaptatif compris entre 10 Hz et 120 Hz , comme l iPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max, bien que la technologie ProMotion filtrera peut-être également sur les modèles standard.

En termes de tailles décran, l iPhone 13 mini a un écran de 5,4 pouces, liPhone 13 et liPhone 13 Pro ont un écran de 6,1 pouces et liPhone 13 Pro Max a un écran de 6,7 pouces. Comme mentionné, il y a eu des discussions sur labandon de liPhone mini et lintroduction dun modèle Max standard.

Si cela se produit, les modèles diPhone 14 pourraient être disponibles en modèles 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec chacun un modèle Pro et standard. Nous espérons toujours que le mini continuera en 2022, car nous avons beaucoup damour pour cet appareil.

Certaines spéculations suggéraient précédemment que les capteurs dempreintes digitales à lécran pourraient fonctionner avec Face ID, ce qui est une suggestion plausible.

Double caméra sur les modèles standard

Triple caméra sur les modèles Pro

LApple iPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max ont tous deux une triple caméra arrière, composée dun capteur large principal, dun capteur ultra large et dun capteur téléobjectif, tandis que liPhone 13 mini et liPhone 13 standard ont le même capteur principal large et ultra large. , mais il leur manque le téléobjectif.

Il y a eu une rumeur affirmant que les modèles diPhone 14 Pro seraient équipés dune caméra grand angle avec un capteur dimage CMOS 48MP de 1/1,3 pouces et prendraient en charge lenregistrement vidéo 8K, mais il est encore très tôt.

Nous nous attendons à ce que les modèles iPhone 14 Pro continuent doffrir un objectif supplémentaire et des fonctionnalités supplémentaires, telles que Macro et ProRES, par rapport aux modèles standard iPhone 14. Pour le moment, on ne sait pas ce qui pourrait changer pour 2022, mais des améliorations par rapport aux modèles 2021 sont probables.

5G

Puce A16

iOS 16

Avec ladoption de la 5G par Apple avec tous les modèles diPhone 12 et diPhone 13, il est pratiquement garanti que tous les modèles diPhone 14 seront compatibles avec la 5G .

Il est également probable que les modèles diPhone 14 fonctionneront sur la puce A16 Bionic, en supposant quApple continue avec ses modèles de dénomination en termes de chipsets. LiPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max avaient un cœur supplémentaire pour leur GPU, ce qui pourrait être à nouveau le cas pour les modèles iPhone 14 Pro, ce qui les différencierait des modèles standard.

La prochaine version logicielle majeure sera iOS 16, dont nous nous attendons à en savoir plus en juin 2022, date à laquelle Apple organise généralement sa conférence mondiale des développeurs (WWDC).

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 29 Septembre 2021

En termes de stockage, avec les modèles standard diPhone 13 disponibles en options 128 Go, 256 Go et 512 Go et les modèles iPhone 13 Pro offrant la même chose, ainsi quune option 1 To, nous attendrions la même chose des modèles iPhone 14.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les modèles diPhone 14 jusquà présent.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que liPhone 14 verrait une refonte, corroborant les informations selon lesquelles la société passe souvent à une caméra perforée.

Lanalyste de lindustrie Ming-Chi Kuo prédit que liPhone 14 Pro sera le premier à abandonner complètement lencoche de la caméra frontale, Apple optant plutôt pour un objectif perforé.

Jon Prosser de FrontPageTech a présenté une vidéo avec quelques rendus de ce qui est prétendu être liPhone 14 Pro en association avec Renders by Ian. Les images montrent un design à bord plat similaire à celui proposé par les modèles diPhone 13, mais avec des boutons de volume circulaires.

Il y a trois objectifs de caméra à larrière - comme les modèles Pro actuels - bien que les rendus montrent les objectifs presque à plat sur la surface et sans le boîtier carré de la caméra qui les entoure. Prosser dit que lappareil sera en titane et que les rendus montrent également une caméra frontale perforée.

Apple a obtenu un brevet suggérant quil explore Touch ID sous lécran. Dans le dossier, Apple détaille comment la conception actuelle de liPhone comporte le capteur dimagerie à côté de lécran, plutôt que dy être intégré. Le cœur de ce brevet explique donc comment ce capteur dimagerie pourrait être associé à lécran afin de permettre la prochaine itération de Touch ID.

Un rapport dinvestisseurs de JPMorgan Chase a suggéré que les modèles iPhone 14 Pro seraient fabriqués à partir dun alliage de titane et fournis par Hon Hai de Foxconn. Le rapport danalyste na pas précisé si seul le châssis ou la bande métallique autour du bord de liPhone seront en titane. Il est probable que lavant et larrière resteront en verre, bien sûr.

Dautres modèles de la série iPhone 14 devraient comporter des cadres en alliage daluminium et en acier inoxydable, note le rapport.

Selon lanalyste Apple Ming-Chi Kuo (via AppleInsider) , les modèles diPhone 14 de premier plan seront équipés dun capteur de 48 mégapixels. Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs quil pensait que les appareils offriraient une caméra grand angle avec un capteur dimage CMOS 1/1,3 pouces 48MP. Il a également déclaré que le nouveau capteur prendrait en charge le 8K.