Trucs et astuces iPhone 13 et 13 Pro : 15 fonctionnalités iOS 15 à essayer

(Pocket-lint) - Avec iOS 15, Apple na peut-être pas beaucoup changé les visuels, mais il y en a encore beaucoup qui méritent de sy habituer et de bricoler. Que vous ayez un nouvel iPhone 13 ou que vous veniez de mettre à jour votre iPhone existant.

La plupart des fonctionnalités mises en évidence sont disponibles pour tous les modèles diPhone exécutant iOS 15, mais il y en a une ou deux qui sont limitées aux séries iPhone 12 et iPhone 13 qui ne seront pas applicables aux modèles plus anciens. Alors, assurez-vous dexécuter iOS 15 sur votre iPhone - ou sortez votre iPhone 13/ 13 Pro - et parcourez certaines de nos fonctionnalités préférées et moins évidentes.

Vous pouvez regarder le guide vidéo directement ci-dessous ou suivre les étapes écrites en dessous. Celui que vous trouvez le plus pratique.

De nombreuses applications souhaitent suivre divers modèles et données dutilisation de votre part lorsque vous utilisez leurs applications. Dans la plupart des cas, cest pour quils puissent vous proposer des publicités plus pertinentes ou apprendre comment les gens utilisent leur logiciel pour les aider à laméliorer. Cependant, il y a de bonnes raisons de bloquer tout suivi, surtout si cette entreprise a la réputation de ne pas respecter votre droit à la vie privée.

Si vous souhaitez empêcher les applications de suivre, ouvrez simplement Paramètres> Confidentialité et appuyez maintenant sur "Suivi". Tout en haut, il y a une bascule qui dit "Autoriser les applications à demander le suivi". Si vous ne souhaitez pas quune application demande des informations de suivi, désactivez simplement cette option. Vous pouvez également activer ou désactiver manuellement le suivi pour les applications individuellement dans la liste ci-dessous.

Dans le même ordre didées, il ne sagit que dun conseil rapide : faites défiler lécran Paramètres > Confidentialité jusquen bas et appuyez sur « Enregistrer lactivité de lapplication ». Activez-le et attendez maintenant environ une semaine. Après quelques jours, revenez à cette option de menu et vous verrez une ventilation de la façon dont diverses applications ont utilisé les autorisations sur votre téléphone, et vous pourrez voir si lune dentre elles accède trop régulièrement à des éléments tels que votre emplacement ou dautres informations personnelles. . Vous pouvez également choisir denregistrer un rapport sous forme de fichier binaire vierge que vous pouvez partager et enregistrer.

Dans iOS 15, nous avons un nouveau Safari avec une barre de recherche et un sélecteur donglets en bas. Cest en fait assez pratique pour une utilisation à une main et vous permet de glisser facilement entre les onglets. Cependant, si vous souhaitez récupérer lancienne mise en page - avec la barre dURL en haut - vous pouvez revenir en arrière .

Il y a deux façons de le faire. Allez dans Paramètres> Safari et faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez les deux icônes donglet. Sélectionnez maintenant "Onglet unique". Lorsque vous relancez Safari, la barre est désormais en haut.

Lautre moyen plus rapide de basculer est douvrir Safari lui-même, douvrir nimporte quelle page Web et dappuyer sur licône "AA" dans la barre de recherche. Maintenant, vous verrez apparaître un menu contextuel. Appuyez sur loption qui dit "Afficher la barre dadresse supérieure".

iOS 15 dispose dune fonctionnalité appelée « Résumé planifié » qui vous permet de regrouper toutes les notifications les moins importantes et de les envoyer en même temps, plutôt que de recevoir de nombreux pings aléatoires tout au long de la journée.

Pour lactiver, allez dans Paramètres > Notifications et appuyez sur "Résumé programmé". Maintenant, activez-le et suivez le processus de configuration. Maintenant, vous choisissez les applications que vous souhaitez inclure dans votre résumé et appuyez sur "Ajouter des applications" en bas.

Sur lécran suivant, choisissez les heures auxquelles vous souhaitez que les premier et deuxième résumés apparaissent. Vous pouvez également appuyer sur le "+" pour ajouter des résumés plus fréquents tout au long de la journée. Vous pouvez donc en faire apparaître un à lheure du petit-déjeuner, à lheure du déjeuner et un le soir si vous le souhaitez. Lorsque ceux-ci sont choisis, appuyez simplement sur loption "Activer le résumé des notifications" en bas.

Désormais, vous ne serez averti que par des messages directs ou des applications non incluses dans votre sélection tout au long de la journée, jusquà lheure à laquelle vous choisissez dafficher le résumé.

Si vous avez une paire dAirPods Pro, vous pouvez demander à Siri dannoncer des notifications à travers eux chaque fois que vous les avez dans vos oreilles et connectés à votre iPhone. Pour lactiver, accédez à Paramètres> Siri et Recherche et appuyez maintenant sur "Annoncer des notifications", puis activez loption en haut de la page. Et activez également linterrupteur "Casque".

Par défaut, les nouveaux modèles diPhone 13 Pro enregistrent des vidéos en HDR ou Dolby Vision, ce qui non seulement prend beaucoup de place, mais nest pas non plus compatible avec de nombreux autres appareils. Pour le désactiver, allez dans Paramètres > Appareil photo et appuyez sur « Enregistrer une vidéo ». Désactivez loption qui dit "Vidéo HDR".

À lépoque où les iPhones avaient des boutons, vous pouviez faire descendre des éléments du haut de lécran pour les rendre plus faciles à atteindre en appuyant légèrement deux fois sur le bouton daccueil. Et vous pouvez également le faire sur les nouveaux téléphones sans boutons, mais vous devez dabord lactiver.

Allez dans Paramètres > Accessibilité et appuyez sur « Toucher ». Activez loption Accessibilité. Désormais, lorsque vous glissez vers le bas en bas de lécran, les éléments du haut de lécran sont déposés plus bas, ce qui les rend plus faciles à atteindre.

Avec la bonne fonction daccessibilité activée, vous pouvez simplement appuyer deux fois sur le dos de votre téléphone pour prendre une capture décran. Plutôt que de jouer avec la combinaison de boutons.

Allez simplement dans Paramètres> Accessibilité> Touchez et sélectionnez maintenant "retour en arrière". Choisissez loption de double appui et recherchez Capture décran dans la liste. Désormais, lorsque vous appuyez deux fois sur le dos de votre téléphone, une capture décran est effectuée. Vous pouvez bien sûr choisir dautres fonctions telles que la liste déroulante des notifications ou le centre de contrôle, qui peuvent être difficiles à atteindre.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante est Live Text, et elle vous permet dutiliser votre appareil photo pour lire et afficher du texte en temps réel. Vous pouvez, par exemple, lutiliser pour envoyer instantanément une phrase dun article ou dun document dans un message.

Ouvrez une application de messagerie. Appuyez deux fois sur le champ de texte, puis appuyez sur la petite icône qui ressemble à du texte dans une boîte. Il ouvrira maintenant une vue de la caméra et commencera à numériser le texte, puis laffichera dans le champ lorsque vous le montrerez à la caméra.

Pour être plus précis, appuyez simplement sur la petite icône de capture dans le coin pour prendre une photo rapide du texte que vous voulez. Vous pouvez maintenant mettre en surbrillance le bloc de texte spécifique que vous souhaitez inclure en faisant simplement glisser votre doigt sur le texte de votre choix.

Une autre façon de procéder consiste simplement à ouvrir lapplication Appareil photo et à vous assurer que vous êtes en mode Photo. Pointez maintenant sur le texte de votre choix ou appuyez pour vous concentrer sur le texte manuellement, puis appuyez sur licône de texte en direct dans le coin. Il faudra analyser le texte et vous pouvez maintenant surligner le texte dans limage contextuelle à partager avec quelquun. Copiez et collez où vous le souhaitez.

Il existe une autre façon dutiliser Live Text. Avec une capture décran. Prenez une capture décran et appuyez dessus pour ouvrir la vue de léditeur. Appuyez sur licône de balisage/stylo en haut et appuyez maintenant sur licône de texte en direct dans le coin inférieur. Maintenant, vous pouvez faire glisser pour mettre en surbrillance le texte que vous souhaitez copier et le coller dans nimporte quelle application que vous aimez.

Le mode de mise au point pourrait facilement être sa fonctionnalité et sa vidéo approfondies. Cependant, brièvement, si vous vous dirigez vers Paramètres> Focus, vous pouvez créer des scénarios dédiés où seules des applications et des personnes spécifiques peuvent vous interrompre à des moments ou à des endroits spécifiques.

Vous pouvez configurer un scénario pour le mode Personnel et un autre pour le mode Travail. Le processus peut prendre un peu de temps, mais il sagit essentiellement dajouter des personnes dédiées qui peuvent vous contacter et de choisir les applications à autoriser. Cest vraiment simple.

Une fois que cest configuré, vous pouvez programmer quand vous voulez quil sallume. Que ce soit en fonction de lheure et de la date ou en fonction de lemplacement. Vous pouvez même personnaliser les écrans daccueil qui apparaissent à chaque moment de mise au point.

Par défaut, les écrans des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont configurés pour atteindre un maximum de fréquences de rafraîchissement de 120 Hz. Si - pour une raison quelconque - vous souhaitez limiter ce que vous pouvez réellement, mais vous ne le trouverez pas dans les paramètres daffichage. Accédez à Paramètres > Accessibilité > Mouvement. Activez maintenant loption "Limit Frame Rate", et elle ne dépassera pas 60 images par seconde.

Une autre fonctionnalité de lappareil photo sur les nouveaux modèles diPhone est ce quon appelle les styles photographiques. Contrairement à un simple filtre, celui-ci ajuste des éléments tels que la chaleur, la luminosité et le contraste pour créer une esthétique qui sera appliquée à toutes vos photos lorsque vous les prendrez. Ouvrez Paramètres> Appareil photo et faites défiler jusquà "Styles photographiques". Faites défiler les options jusquà ce que vous trouviez un look que vous aimez. Une fois que vous en avez trouvé un, appuyez sur le robinet bleu en bas.

Dans la nouvelle application Photos, Apple colle automatiquement une piste daccompagnement sur les souvenirs photo et vidéo quil crée pour vous dans longlet "Pour vous". Mais vous pouvez changer cela. Ouvrez Photos et appuyez sur "Pour vous" et choisissez lun des souvenirs en haut.

Une fois ouvert, appuyez à nouveau dessus et appuyez sur la petite icône de musique dans le coin. Maintenant, vous pouvez balayer et cela change le filtre et la musique comme vous le faites. Ou vous pouvez appuyer sur licône de note de musique en bas à droite pour voir une plus grande sélection doptions, y compris un bouton de recherche qui, lorsquil est enfoncé, vous permet de parcourir toute votre bibliothèque pour une chanson spécifique.

Enfin et surtout. Cest un vieux, vieux favori, mais cest un must. Si vous souhaitez déplacer précisément votre curseur lors de la frappe, vous pouvez transformer votre clavier en un trackpad en appuyant simplement longuement sur la barre despace, puis en faisant glisser votre pouce. Placez maintenant le curseur sur lécran à lendroit exact où vous voulez quil aille.