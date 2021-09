Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mark Gurman, lun des fuiteurs dApple les plus fiables de la dernière décennie, a corroboré certains rapports fragmentaires qui ont fait surface récemment, affirmant que la gamme iPhone 14 de lannée prochaine présentera un tout nouveau design - y compris la suppression totale tant attendue de la tristement célèbre encoche.

Gurman , qui ne rend généralement pas compte des produits à venir dApple à moins quil ny ait une véritable authenticité, affirme que les ingénieurs dApple prennent leur temps avec des fonctionnalités qui se préparent depuis quelques années maintenant. Il justifie la mise à niveau relativement modeste de la série iPhone 13 en affirmant quelle "signifie que les ingénieurs dApple travaillaient en coulisse sur des choses plus importantes qui prendront plus de temps".

Bien que les détails de la refonte naient pas été détaillés dans leur intégralité, Gurman a semblé confirmer le choix à venir dApple de passer de lencoche plus petite et plus compacte de la gamme iPhone 13 de cette année à un affichage plus Android.

En ce qui concerne lemplacement des capteurs didentification de visage, la compréhension actuelle est que la technologie blaster IR utilisée pour lidentification de visage fonctionne sans problème en étant cachée sous lécran, mais la caméra frontale est une autre histoire. Une mauvaise qualité dimage affecte tous les appareils photo sous-écran du marché, et Apple est si désireux de présenter liPhone comme le meilleur système dappareil photo disponible sur un smartphone, compromettant cela semble être un non-starter pour lentreprise.

Les premières indications semblent indiquer que la série iPhone 14 Pro ressemble à la fuite originale de Jon Prosser.

Dautres rumeurs, comme le rapport de Jon Prosser publié plus tôt ce mois-ci, semblent indiquer quApple envisage également daplatir enfin le module de caméra dextrusion que la société a introduit de manière si provocante depuis l iPhone 6 de 2014. Cependant, avec le jamais- augmentant les mises à niveau du système de caméra de liPhone chaque année, il semble presque impossible quApple trouve un moyen de conserver la qualité du système actuel sans augmenter de manière significative lépaisseur déjà croissante de liPhone.

Et enfin, des rumeurs indiquent également quApple abandonne le modèle iPhone mini lannée prochaine pour se concentrer plutôt sur une nouvelle option standard iPhone 14 plus grande qui aligne sa taille sur le plus grand Pro Max. Le passage dune option iPhone mini à une offre iPhone Max semble être tout sauf une garantie à ce stade, car les faibles ventes ont toujours semblé tourmenter la plus petite gamme diPhone.

