LUE demande linterdiction des chargeurs non USB-C à lavenir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Commission européenne doit proposer une législation interdisant lutilisation de chargeurs autres que lUSB-C pour les produits commercialisés dans les États de lUE.

Il propose que seul le chargement USB-C soit autorisé - ce qui empêchera Apple de sortir de futurs iPhones arborant Lightning, par exemple.

Au cours des dernières années, la Commission a travaillé avec des fabricants qui ont volontairement abandonné les technologies de recharge concurrentes. Il prétend avoir réduit le nombre de différents types de chargeurs de téléphones portables de 30 à seulement trois. Maintenant, il estime avoir besoin dune législation pour obliger les entreprises restantes à se conformer à une "solution de charge commune".

« Les consommateurs européens ont été frustrés assez longtemps par laccumulation de chargeurs incompatibles dans leurs tiroirs. Nous avons laissé à lindustrie tout le temps nécessaire pour trouver ses propres solutions, le moment est maintenant venu de prendre des mesures législatives pour un chargeur commun. Il sagit dune victoire importante pour nos consommateurs. et lenvironnement et conformément à nos ambitions vertes et numériques », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe digne de lère numérique.

La nouvelle famille dappareils iPhone 13 prend en charge le chargement Lightning, bien quils soient également compatibles avec les chargeurs sans fil Qi et le MagSafe dApple.

La Commission propose également que la technologie de charge rapide soit « harmonisée » entre les marques : « [Elle] aidera à éviter que différents producteurs limitent de manière injustifiée la vitesse de charge et contribuera à garantir que la vitesse de charge est la même lors de lutilisation de tout chargeur compatible pour un appareil, " il a déclaré dans un communiqué de presse .

En fin de compte, les propositions pourraient ne pas arriver à grand-chose de sitôt. Une telle modification législative devra dabord être adoptée par le Parlement européen et le Conseil, puis il y aura une période de transition de deux ans pour que lindustrie sadapte. Ainsi, liPhone 16 aura alors lUSB-C. Probablement.

Les meilleures offres SIM uniquement : données 5G illimitées pour 16 £/m sur Three Par Rob Kerr · 23 Septembre 2021