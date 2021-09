Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires sont arrivées pour FaceTime dApple avec la dernière version du logiciel - iOS 15 et iPadOS 15 - y compris le mode Portrait pour FaceTime sur iPhone et iPad.

Le mode Portrait vous permet de flouter votre arrière-plan lors dun appel FaceTime, comme vous le pouvez avec dautres applications dappel vidéo comme Zoom et Skype.

Voici ce que vous devez faire pour obtenir un peu de confidentialité lors de vos appels vidéo FaceTime.

Que vous souhaitiez cacher le linge derrière vous, la montagne de repassage, ou que vous ne vouliez tout simplement pas que votre patron ou vos amis voient que vous êtes toujours au lit, le mode Portrait sur FaceTime est là pour vous aider.

Pour activer le mode Portrait dans un appel FaceTime et flouter votre arrière-plan sur un iPhone ou un iPad, suivez les étapes ci-dessous :

Assurez-vous que votre iPhone ou iPad exécute iOS 15 ou iPadOS 15 Ouvrez lapplication FaceTime sur votre iPhone ou iPad Sélectionnez un contact dans vos FaceTimes récents ou sélectionnez "Nouveau FaceTime" en haut et choisissez le contact Au fur et à mesure que lappel FaceTime se connecte, vous verrez une icône en bas de lécran qui a une personne dans une boîte rectangulaire - il sagit de licône du mode portrait Appuyez sur cette icône pour activer le mode portrait et flouter votre arrière-plan. Remarque : il est allumé lorsque licône est blanche. Pour désactiver le mode portrait, appuyez à nouveau sur licône

Si vous êtes déjà sur un appel FaceTime et que vous souhaitez flouter larrière-plan, appuyez sur votre vignette dans le coin inférieur droit. Licône du mode Portrait apparaîtra dans une fenêtre contextuelle, parmi dautres options. Appuyez dessus pour brouiller votre arrière-plan pendant un appel.

Le mode Portrait sur FaceTime fonctionnera avec nimporte quel iPhone ou iPad exécutant la puce A12 Bionic ou une version plus récente.

Cela signifie que vous aurez besoin dun iPhone XS ou plus récent. Pour les iPad, vous aurez besoin de liPad mini (cinquième génération ou ultérieure), iPad Air (troisième génération ou ultérieure), iPad (huitième génération ou ultérieure) ou de tout modèle diPad Pro.

Si vous vous demandez quelles autres fonctionnalités vous pouvez faire avec FaceTime avec iOS 15 iPadOS 15, vous pouvez vous diriger vers notre fonctionnalité distincte où nous avons un aperçu.