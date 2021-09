Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la série iPhone 13 lors dun événement le 14 septembre 2021 et avec eux sont arrivées un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment les styles photographiques pour les photos et le mode cinématique pour la vidéo.

Vous pouvez tout lire sur le mode Cinématique dans notre fonctionnalité distincte , mais ici, nous nous concentrons sur les styles photographiques, y compris ce quils sont, comment ils fonctionnent et comment les utiliser.

Les styles photographiques sont quatre préréglages que vous pouvez choisir dutiliser et dappliquer à une photo avant de prendre une photo sur lun des quatre modèles diPhone 13 . Vous avez le choix entre quatre préréglages, comprenant Vibrant, Rich Contrast, Warm et Cool, tandis que vous pouvez également opter pour Standard.

Standard est lapparence par défaut produite par votre iPhone et conçue pour être fidèle à la réalité et équilibrée dans sa représentation.

Vibrant offre des couleurs vives et éclatantes, mais toujours conçues pour être naturelles.

Rich Contrast offre un look plus dramatique, avec des ombres plus sombres, des couleurs plus riches et un contraste plus fort.

Warm offre des nuances dorées pour un look chaleureux.

Cool a des nuances bleues pour un look plus cool.

Considérez-les comme un filtre très subtil, mais contrairement à un filtre qui est appliqué à une image entière après la prise de vue, quil sagisse du visage dune personne ou du ciel et donc parfois en ruinant des éléments de la prise de vue, les styles photographiques comprendront les éléments séparés et appliqueront le préréglage. style en conséquence.

Les styles photographiques sont conçus pour intégrer vos préférences individuelles dans le pipeline dimages, cest-à-dire avant la prise de vue. Si, par exemple, vous aimez les photos à contraste élevé, lidée est dappliquer le style photographique à contraste riche avant de prendre une photo, ce qui signifie que vous navez pas besoin dappliquer de filtre par la suite ou dajuster les paramètres individuellement.

Photographic Styles utilise une compréhension sémantique approfondie pour appliquer la bonne quantité dajustements aux différentes parties de la photo, tout en préservant certains éléments, comme le teint de la peau. Cela devrait signifier que vous obtenez une meilleure image globale que celle offerte par lapplication dun filtre similaire, car la photo ne devrait pas ressembler à un film qui vient dêtre placé par-dessus, offrant plus de dimension à certains éléments.

Les styles photographiques doivent être appliqués avant de prendre une photo. Vous ne pouvez pas appliquer lun des quatre styles photographiques prédéfinis après avoir pris une photo, comme vous le pouvez avec un filtre ou de la même manière, vous pouvez modifier une photo en ajustant la couleur, le contraste, la saturation, etc.

Pour trouver des styles photographiques, lancez lapplication Appareil photo sur votre iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max . Vous pouvez soit faire glisser votre doigt vers le haut et appuyer sur licône avec les trois carrés, soit appuyer sur licône avec les trois carrés en haut à droite de votre écran, à côté de licône Live Photo.

Lun ou lautre lancera ensuite les cinq préréglages - Standard, Rich Contrast, Vibrant, Warm et Cool - dans le viseur, vous montrant à quoi ressemblera votre image.

Vous verrez également des curseurs Tone et Warmth sous chacun des préréglages, vous permettant de les ajuster en fonction de vos préférences. Tout ce que vous avez défini restera au prochain lancement de lapplication Appareil photo et des styles photographiques, sauf si vous les modifiez à nouveau, ou appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à droite des curseurs, ce qui ramènera les curseurs aux valeurs prédéfinies pour chaque style.

Lidée est que vous en décidiez par défaut douvrir lapplication Appareil photo et de prendre toutes vos photos en utilisant vos paramètres préférés, ce qui vous permet de gagner du temps en éditant la photo après la prise de vue.

