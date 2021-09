Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouvel Apple iPhone SE pourrait être en route et il sera doté dune connectivité 5G pour démarrer. Cest du moins lopinion du célèbre analyste de lindustrie Ming-Chi Kuo.

Il prédit également que liPhone 14 Pro sera le premier à abandonner complètement lencoche de la caméra frontale, Apple optant plutôt pour un objectif perforé.

Nous devons dire que, bien que nous ayons déjà entendu ce dernier, nous ne sommes pas entièrement convaincus. La nouvelle encoche plus petite de la série iPhone 13 est un compromis décent et il serait hors de propos pour Apple de proposer une nouvelle série dappareils très différents les uns des autres. Nous ne pouvons tout simplement pas voir liPhone 14 avoir une encoche et le 14 Pro pas. Cependant, nous pouvons nous tromper.

Kuo suggère également quun nouvel iPhone abordable de 6,7 pouces est également sur les cartes.

« Les arguments de vente du matériel pour les iPhones 2022 comprennent 1) un nouvel iPhone SE avec prise en charge 5G (1H22), 2) un nouvel iPhone 6,7″ plus abordable (2H22) et 3) deux nouveaux modèles haut de gamme équipés dun trou de perforation (remplaçant la conception de la zone dencoche) et un appareil photo large de 48 MP (2H22) », a-t-il écrit dans son dernier rapport sur le marché.

Lappareil photo de 48 mégapixels est crédible, tout comme lajout de la 5G au prochain iPhone SE. En fait, il est logique de considérer que la technologie des modems 5G diminue de prix tandis que la prise en charge du réseau augmente. Nous serions en fait surpris si Apple envisageait à lavenir un combiné 4G uniquement.