Apple lance iOS 15 et iPadOS 15 à tous

(Pocket-lint) - Après une période bêta publique et pour les développeurs relativement stable de trois mois, Apple a déployé la mise à jour logicielle très attendue iOS 15 et iPadOS 15 sur tous les appareils éligibles, qui englobe les modèles iPhone aussi loin que liPhone 6s aux modèles iPad aussi vieux que liPad Air 2 2014 et liPad mini 4 2015.

Bien que cette année, ni iOS ni iPadOS ne voient une quelconque refonte radicale, la mise à jour logicielle apporte sa juste part de modifications mineures de la mise en page, de nouvelles options de widget et un look repensé pour le navigateur Web natif Safari.

En ce qui concerne les nouveautés de Safari, Apple a initialement cherché à bouleverser complètement lensemble de linterface utilisateur du navigateur Web en déplaçant la barre dURL du haut de lécran vers le bas dans un nouveau type de barre des tâches intégrée tout-en-un.

Cependant, après un énorme recul de la communauté bêta testant la nouvelle mise à jour, Apple est finalement revenu à la mise en page dorigine à laquelle la plupart des utilisateurs sont habitués par défaut, ajoutant à la place une nouvelle option dans les paramètres qui permet aux utilisateurs de basculer le design controversé sils le souhaitent. .

Pour ce faire, rendez-vous simplement dans Paramètres, puis appuyez sur Safari, et vous devriez immédiatement être accueilli par une invite graphique vous demandant quelle mise en page vous préférez.

Les modifications de Safari ne sont pas exclusives à iOS, car iPadOS voit également une refonte facultative de Safari. Initialement, Apple espérait intégrer de manière transparente la barre donglets discrète avec la barre dURL la plus haute en tant que tout-en-un, mais encore une fois, les commentaires des utilisateurs ont incité Apple à revenir à lapparence dorigine avec une option dans Paramètres pour choisir la nouvelle mise en page.

Les autres modifications apportées au système dexploitation iPad incluent la possibilité dajouter des widgets nimporte où sur lécran daccueil et la prise en charge de Swift Playgrounds, afin que les développeurs puissent créer des applications iOS directement à partir dun appareil iOS.

