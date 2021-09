Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lhabitude dApple de changer la liste des couleurs quelle propose pour ses iPhones chaque année ne montre aucun signe de ralentissement, et les gammes iPhone 13 et 13 Pro perpétuent la tradition.

Encore une fois, vous aurez le choix entre plusieurs finitions si vous pensez prendre lun des nouveaux combinés, certains dentre eux un peu plus aventureux que dautres.

Bien quil ne sagisse pas de la gamme de couleurs la plus large jamais proposée par Apple, il existe de nouveaux tons de choix, alors découvrez lensemble complet de ce qui sera disponible ici.

Tout dabord, nous allons prendre liPhone le plus haut de gamme et le plus cher dApple - le 13 Pro Max et le 13 Pro, qui sont disponibles en quatre finitions différentes cette fois.

Comme toujours, ils ont des noms de bon goût - graphite, or, argent et bleu sierra. Sans surprise, nous sommes probablement les plus grands fans du nouveau ton bleu, qui est une touche beaucoup plus claire que le bleu plus sombre et plus sombre que nous avons obtenu sur le 12 Pro.

Les 13 Pro et Pro Max conservent bien sûr le boîtier extérieur en acier inoxydable brillant, cest donc un look assez jazzy.

Passons à liPhone standard et à son petit cousin, cependant, les choses deviennent un peu plus amusantes, à notre avis - cela fait maintenant aussi partie dune tradition, qui voit les iPhones dentrée de gamme obtenir un design légèrement plus branché au moins en termes de Couleur.

Cette fois-ci, il y en a cinq au choix :

Ils sont composés de Product(Red), starlight, minuit, bleu et rose - ce dernier étant lajout remarquable qui pourrait bien tenter quelques personnes. Bien sûr, le don caritatif que la version Product(Red) provoquera est également une excellente raison de le récupérer.

Cinq couleurs est un petit pas en arrière par rapport aux années précédentes, où on nous en a généralement proposé six au choix, et la gamme nest pas non plus aussi dynamique quelle la été au cours des deux dernières itérations, donc ce sera intéressant pour voir quelles couleurs savèrent les plus populaires.

