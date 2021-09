Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a dévoilé aujourdhui ses nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, chacun doté dun processeur A15 Bionic à six cœurs plus rapide capable deffectuer jusquà 15,8 billions dopérations par seconde, dune encoche rétrécie et de lécran ProMotion 120 Hz tant attendu.

Comme prévu, la taille de lencoche a été réduite denviron 20 %. La capacité de stockage de départ reste à 128 Go, bien que loption la plus élevée disponible soit désormais de 1 To, une forte augmentation par rapport aux 512 Go maximum de lannée dernière.

Le système de caméra à larrière a vu sa taille augmenter, ce qui en fait de loin la plus grande unité de caméra jamais présentée sur un appareil Apple. Les trois appareils photo prennent en charge le mode Nuit cette année, ce qui était auparavant limité aux objectifs large et téléobjectif lannée dernière.

Lappareil photo principal obtient une ouverture f/1.5 améliorée, le plus grand capteur sur un iPhone, avec lultra large maintenant à une ouverture f/1.8.

Les deux tailles décran restent les mêmes à 6,1 pouces et 6,5 pouces sur les 13 Pro et 13 Pro Max, respectivement.

Un autre ajout bienvenu sera la durée de vie de la batterie dune heure et demie plus longue sur liPhone 13 Pro et une augmentation de deux et demie sur le 13 Pro Max par rapport à la série iPhone 12 Pro.

Le prix reste le même à 999 $ pour liPhone 13 Pro et à 1099 $ pour liPhone 13 Pro Max. Les prix au Royaume-Uni commencent à 949 £ pour le Pro, 1 049 £ pour le Max.

Les précommandes commencent ce vendredi, avec des unités disponibles pour les clients le 24 septembre.

LiPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max seront lancés en quatre couleurs : Graphite, Silver, Gold et une toute nouvelle option Sierra Blue. Cette dernière remplace la teinte de liPhone 12 Pro Pacific Blue.

