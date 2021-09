iPhone 13 officiel et oui, il a une encoche plus petite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a enfin levé le voile sur son nouvel iPhone, qui sappelle « iPhone 13 » comme beaucoup sy attendaient.

Il a un look peaufiné à larrière, avec les objectifs de lappareil photo maintenant disposés en diagonale, et lavant arbore lencoche plus petite dont on dit beaucoup.

Disponible dans les styles Apple iPhone 13 et iPhone 13 mini standard, le combiné a été repensé, bien que le facteur de forme soit similaire aux modèles de lannée dernière.

Les bords plats sur les côtés sont maintenant assortis à une façade de bouclier en céramique. Les deux téléphones sont IP68 résistants à leau et à la poussière et seront disponibles dans les coloris rose, bleu, minuit, "starlight" et Product Red.

Comme les modèles de lannée dernière, liPhone 13 et le mini sont chacun équipés dun écran OLED Super Retina avec une luminosité de 800 nits. Cela a ensuite été étendu avec du contenu HDR, jusquà 1 200 nits.

Les formats Dolby Vision , HLG et HDR10 sont pris en charge.

Une puce A15 Bionic à six cœurs dirige le spectacle, avec un GPU quadricœur aidant aux jeux et à dautres moments graphiquement intenses.

Lappareil photo à larrière utilise deux capteurs de 12 mégapixels - principal et grand angle - tandis que la plus petite encoche à lavant arbore un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Le mode cinématique est également une nouvelle fonctionnalité prise en charge, grâce à laquelle les effets de mise au point sont disponibles naturellement.

Les iPhone 13 et 13 mini sont bien sûr 5G, mais fonctionnent sur un plus large éventail de réseaux pris en charge à travers le monde. Apple prétend quils ont aussi une meilleure autonomie de batterie, bien que nous devrons tester cela dans les laboratoires de Pocket-lint lorsque les téléphones seront disponibles. Les combinés sont compatibles MagSafe, comme vous vous en doutez.

LiPhone 13 mini commence à 699 $ pour le modèle 128 Go, liPhone 13 à 799 $ pour le même stockage. Une nouvelle variante de 512 Go rejoint également la mêlée - aux côtés de 256 Go.

Les prix au Royaume-Uni commencent à 679 £ pour le mini, 779 £ pour liPhone 13.